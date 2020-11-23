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友包0元吃喜宴！新娘緩頰經濟困難 但臉書出遊炫耀文氣炸人

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友婚宴中擔任收禮金的角色，沒想到竟遇到厚臉皮賓客。示意圖／ingimage
女網友婚宴中擔任收禮金的角色，沒想到竟遇到厚臉皮賓客。示意圖／ingimage

參加喜宴基本上都會包禮金來祝福新人，然而一名女網友指出，遇到賓客沒包禮金白吃白喝，原以為是經濟困難，怎知看完對方臉書後，讓她不爽地說「真的是一場婚禮，看清一個人耶」。

原PO在「Dcard發文表示，自己擔任收禮金的角色，由於婚禮現場是男女方合辦，因此多少會忙不過來，而當天遇到新娘工作的前助理，對方一到禮金桌就只拿出喜餅卡，接著拿完餅之後就和朋友一起消失，因為同時有2~3位客人也放了紅包，不確定她有沒有給，逐一對照禮金簿發現她真的沒包，當下回報給新娘，新娘委婉地說「沒關係，她可能也不好過」。

離譜的是，新娘後來發現該名賓客在臉書到處PO出去玩的炫耀文，於是新娘私下傳訊息問「禮金簿沒有寫到妳的名字，想問是否漏寫了要補寫上去」，沒想到對方回一句「我沒有包」就沒下文了。

面對此狀況，新娘表示經濟不好不能包，自己不在意，最重要是能一起參加，也希望大家來開心就好。對此，原PO無奈直呼「當初是她填表單說要來參加，再者不是沒錢且玩捧花遊戲還抽中禮物，整場婚禮有吃又有拿，新娘當她是朋友，結果竟然這樣回報，不談論禮金多少，這是一個態度問題，超級令人傻眼」。

貼文一出，網友們留言回應，「我自己也遇過包1200來一家三口的」、「如果真的經濟不好不要去佔位子，現在一桌婚宴都不便宜」、「厚臉皮真的沒有極限」、「我覺得不包真的想出席可以先說，但要有自知之明不要跟別人搶名額」、「新娘人好好，是我一定傻眼」、「根本喜宴蟑螂」。

婚禮 喜宴 Dcard 紅包

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