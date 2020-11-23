「鬼滅之刃」聯名威化餅遭大量丟棄 超商店員轟：別做蠢事！

人氣動漫「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」上映後口碑持續爆棚，在日已擠進影史前五賣座電影，在台灣票房更已突破四億大關。作品高人氣之下，也吸引不少廠商推出聯名商品。然而就在最近卻被網友發現，一款與鬼滅聯名的點心餅乾，竟然遭到大量丟棄。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本知名玩具廠商「萬代」，近日趁著鬼滅風潮，推出附贈鬼滅之刃角色貼紙的聯名款威化餅。然而許多粉絲買下後，卻只是為了得到貼紙，因此餅乾本身吃都不吃，就直接扔掉，結果讓垃圾桶裡出現沒吃過，堆積如山的威化餅。

萬代推出與鬼滅之刃聯名款的威化餅，並在其中附贈貼紙。圖擷取自 萬代網站

日本twitter網友「よっさん」PO出大量威化餅遭丟棄的照片，表示他不敢置信都已經令和年了，還會出現如此浪費的誇張景象。由於他本人就在超商打工，因此多次看到客人來買威化餅，卻只顧著拆封之後拿到什麼貼紙，餅乾卻隨手亂扔的狀況，對喜歡糖果餅乾的他來說，更是難以接受，怒轟客人別做這種蠢事！

許多網友看到如此誇張到畫面，紛紛感慨「威化餅蠻好吃的太浪費了吧」、「以前職棒洋芋片也有這種狀況」、「歷史總是不斷重複」。對於許多網友的認同，讓よっさん也認為社會風氣還有救，特別要教導小孩子，不是花錢買下東西就能為所欲為的。