閨蜜IG發文從不標記她 網曝暗黑理由：怕搶走風采

許多人喜歡用Instagram分享生活點滴，不過就有一名女網友抱怨，認識超過10年的閨蜜跟其他朋友出去都會在限時動態標記，唯獨跟她出去就是不發文，讓她相當受傷，貼文一出立刻引起網友熱議。

該名女網友在《Dcard》發文表示，她有一個很要好的閨蜜，假日經常約出去玩，但原PO發現都是自己在發文標記她，「她從不轉發、也不PO限時，但她跟其他朋友出去不管做什麼，可能只是街上偶遇或是學餐碰到，都會發個限時標記，想問一下版上的大家怎麼看？」

對此，網友紛紛留言回應「妳是不是很漂亮？」、「可能覺得妳太醜讓她沒面子，也可能妳太美會搶走她風頭」、「我猜妳應該長的很漂亮，因為漂亮所以不想要妳出現在她版面上，然後有男生去追蹤妳之類的，怕妳搶了她的風采」、「妳粉絲太少標妳很尷尬」。

還有網友表示「幹嘛要發限時動態，妳們的友情是建立在網路上面？」、「因為妳們的友情不需要這種虛假的東西證明」、「友情不是建立在網路上面，不標記又如何？就不是朋友了嗎」、「這有什麼好在意的？等時間久了妳就知道有很多事情更值得妳去在意」。