公司上廁所「必須填登記表」他不敢一直喝水！原因曝光網勸：快逃

每家公司都有自己的規定，但有些卻很奇葩，近日一名網友PO文表示，剛到新公司任職，卻發現上廁所必須填寫登記表，「幾點去、幾點回，每一次都要寫」，讓他忍不住詢問「公司上廁所要登記很正常嗎？」掀起網友熱議。

一名網友在PTT發文指出，自己剛到新公司入職，但上班時間要上廁所必須填寫登記表，「幾點去、幾點回，每一次都要寫，這樣合理嗎？」原PO還提到，「有時候不好意思一直去，只好忍著，到固定休息時間再去廁所，水也不敢一直喝」。事後原PO透露，公司會這樣做是因為怕員工去廁所太久摸魚。

文章曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言「太誇張了吧」、「代表上位者心態就是不信任員工」、「會把員工當賊的公司建議快逃」、「和監獄有87分像，乾脆再加個編號和安檢門好了」、「結果一直憋尿無法專心上班，效率更差」。

還有網友表示，自己公司也有類似規定，「有遇過廁所要刷卡開門的，也算一種紀錄了」、「我公司出了所有區域都要刷卡開門，包括上廁所在廁所門口，也要刷卡，而這些在系統都看得到紀錄，但基本上沒人會管」。