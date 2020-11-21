鄰居將「超大回收箱」擋樓梯間 他狂嗆：要練跑酷的意思嗎？

公共樓梯間隨時保持通道乾淨，以免緊急狀況發生時阻礙逃生。日前，一名網友分享自家的公共樓梯間卻被一個大紙箱擋住，完全沒辦法通過，讓原PO氣得怒嗆「這是要讓人練跑酷的意思嗎？」

原PO於「爆怨公社」上貼文說明，這個大紙箱直接卡在公共樓梯間，四周也沒看到紙箱的主人。詢問管理室後才得知，是有住戶購買新的電動按摩椅，需借放兩天，等到按摩椅真的沒問題後才會拿走。

對此，許多網友覺得這行為十分缺德，紛紛表示「已經違反消防安全條例了」、「報警說有不明物品推放懷疑有贓物」、「那位缺德的人，是不是仗著有電梯(現場有電梯嗎？)就這樣擺呢，電梯要是壞了就搞笑了」、「通常這種的我都跟朋友說窗戶在旁邊而已，她可能是累了搬不動，幫推一把。」

事實上，根據「公寓大廈管理條例」，不得占用樓梯間、走廊通道放雜物或鞋櫃。若經管理負責人或管理委員會出面制止或按規約處理，經制止而不遵從者，得報請直轄市、縣（市）主管機關處理。且據直轄市、縣（市）主管機關決議處以新臺幣4萬元以上20萬元以下罰緩，並得令其限期改善或履行義務，屆期不改或不履行者，得連續處罰。