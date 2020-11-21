55元燒臘便當菜色超豐富 網震驚：月底的錢包救星

不知不覺又到了月底，許多小資族錢包可能所剩不多，便從三餐下手省錢，尋找CP值高的美食。有網友近期發文分享，貼出便當菜色，只見該燒臘便當除了有3樣菜，還有蜜汁雞腿和豬肉，滿滿菜色只要55元，令網友震驚，許多人直呼這便當在台北上看100元以上，果然是月底的錢包救星。

原PO在「Dcard」發文，指出這個便當55元，「不只便宜還蠻好吃的欸，菜也挺新鮮的」，只見便當菜色有滷蘿蔔、泡菜炒肉、炒青菜，還有蜜汁雞腿、燒肉2樣主菜。據了解，這家燒臘店名叫「華園燒肉快餐」在台南市有多家分店，本店在台南開元路308號，原本燒臘便當都只要50元，因原物料上漲改為55元，因便當經濟實惠相當受歡迎。

對此，不少網友紛紛留言，「台北大約95-110，看餓」、「花蓮這樣都要80元以上」、「這家超好吃」、「華園的蜜汁雞腿超好吃」、「便宜羨慕，台北一百跑不掉」、「華園我之前吃覺得超鹹，雖然真的很便宜」、「我大學時也常常跑這邊，真的省」、「請他馬上台北開店」。