米奇在黏鼠板「痛苦掙扎」怎處理？ 這招人道搞定

經營餐廳或是家住菜市場附近的民眾，或多或少應該碰過老鼠來擾，可是用黏鼠板處理的話，可能會讓牠們痛苦掙扎導致肚破腸流，有民眾指出，因為不想讓老鼠痛苦太久，會直接踩死或是拿工具砸死，卻被父母說「造孽」，他因此發文請問大家有沒有更好的處理方式，引發熱議。

一名網友今（20）日在PTT發文指出，家裡是做吃的，倉庫難免會有老鼠，平常用黏鼠板黏老鼠，如果還是活著的話，乾脆索性用塑膠袋包一包後往頭踩下去，或是拿扳手砸死，畢竟讓牠們痛苦掙扎，還不如早點了結生命比較好。

不過父母卻認為他的作法會造孽，包一包丟垃圾車就好，於是原PO就發文請教大家，有沒有更好的處理方式，「不要叫我三杯，我爸媽他們吃素，我也沒打算放生，要處理很麻煩而且畢竟是害蟲」。

貼文一出，網友紛紛表示，「淹死啊，不然你要拿菜刀剁頭嗎？」、「放熱水，淹死」、「通常都是水淹死」、「不要徒增牠們痛苦，直接水淹」；也有網友表示，「燒掉啊」、「燒死燙死才殘忍吧，直接敲暈就好」、「收編」、「請牠當主廚」。

也有留言指出，「用黏的你會看到老鼠掙扎到把肚子扯到肚破腸流有夠噁心」、「覺得造孽幹嘛放黏鼠板，那個更痛苦」、「直接打包悶死才是不人道」、「丟垃圾也會死是有差膩」、「丟垃圾車夾爛就不造孽？」

事實上，根據「台北市政府環境保護局」指出，抓到老鼠後，建議可以以箱（桶）盛水並加入清潔劑至起泡程度，將鼠籠或黏鼠板浸入可使鼠隻迅速窒息死亡，減少鼠隻痛苦。另可以雙層塑膠袋密封使其窒息，再將鼠屍交由清潔隊處理。