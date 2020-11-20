山海意外頻傳 網一面倒指「問題出在缺少這點」
近日一支7人登山隊走畢祿羊頭山一日縱走，不料隊伍3名女性因腳程落後失聯，被發現時，其中1名29歲葉姓女子已死亡，引發社會譁然，而民眾對「環境的危險認知」也再度被網友討論。
一名網友在PTT發文提出疑問，台灣有很多山海，讓大家可以從事相關運動，不過卻常常傳出意外，一般人似乎也對「環境危險認知」感到陌生，這到底是教育不足？還是法律規範不足呢？
底下網友也紛紛表示，「應該說，大家都誤以為很安全，結果就出事了」、「海邊溺水怪政府？先想想為啥會溺水好嗎？」、「是教育不夠吧，你從小到大哪時教過你爬山潛水知識」、「這也要學校教喔？雖然仔細想想好像是童軍課的範圍」、「國外登山是要買保險的，台灣是出事要國家開直升機去救」；也有網友說，「教育不足或太輕視大自然，政府都積極救援了，只能說罰太輕吧」。
還有網友轉發文章，指出台灣的管理很簡單，「覺得危險就禁止」，這也是最省力的管理方式，但看看討海人、原住民在出海、入山前都要祭拜或占卜，雖然有些人會覺得迷信，但他們的目的是為了教育下一代敬畏大自然與學會自救，再次強調教育的重要性。
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