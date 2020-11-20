台中很有城市感！他一句「超越台北」掀起兩派論戰

近年來台中發展迅速，人口也超越高雄成為台灣第二大城，再加上最近中捷綠線通車，讓台中的發展再受到關注。有網友在PTT發文表示覺得台中變得很有城市感，再加上當地人的素質不差，有超越台北的感覺，但貼文一出隨即引來網友們兩派的論戰。

原PO日前到台中去玩，發現當地變得很有城市感，不只天氣、馬路、周邊店家、建築等等都明顯比台北好，而且台中人的素質也不差，他說從在麥當勞用餐的行為就可以看出端倪，例如台中人吃完東西都會自己拿去垃圾桶處理，但在台北很多人都是吃完把垃圾放在桌上就離開。

另外他還稱讚搭高鐵到台中，一下車就能馬上進入大廳，反觀南北部高鐵站動線設計較複雜些。綜觀這些條件，讓原PO感覺台中超越了台北，便發文詢問鄉民們的看法，「有沒有台中超越台北的八卦？以後台中人開頭是不是要說『你們南北部不意外』」。

貼文一出引起網友們的論戰，有人拿交通議題來反駁，「哪裡的台中？交通差的不下台北」、「我台中人，台中公車運輸爛透了，完全看不到台北車尾燈」、「在台中沒車或機車真的活不下去，台北的大眾交通系統好太多」、「台中的路爛透了」。

還有人舉出台北和台中人行道的差別，「台中輸在其他硬體公設，路偏小、沒人行道，台北很多街巷也是會生出人行道」、「哪來的感覺？連人行道都鋪不好還真好意思」、「台北沒人行道的路段至少騎樓都會保持淨空，台中直接當停車場跟置物場吧」、「台中人行道還是輸台北啦，我台中人」、「久久回一次台中還是對人行道不滿，台北好多了」。

不過也有力挺原PO看法的人認為台中進步很多，「認真說台中的大樓確實比台北多，台北都是沒電梯的公寓」、「台中的建築普遍比較新啊，台北老舊公寓太多了」、「近年重大刑案應該雙北榮登」、「台中以後肯定比台北好啦，台北都更起來可能還要好幾代」、「台中市區市容、人口、舒適超過台北」。