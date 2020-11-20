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請婆婆幫拿衛生棉 媳婦遭罵浪費：一天換兩片就好

聯合新聞網 / 綜合報導
一名婆婆認為衛生棉「一天換兩片就夠了」，讓媳婦無法接受，直呼這是衛生問題。 路透
一名婆婆認為衛生棉「一天換兩片就夠了」，讓媳婦無法接受，直呼這是衛生問題。 路透

老一輩的長輩通常具有「節儉是美德」的觀念，不過一名媳婦透露，因為自己在忙，她請婆婆幫正在洗澡的女兒拿一下衛生棉，沒想到婆婆看到衛生棉用到只剩一點點，便直呼「浪費」，一天換兩片就夠了，還說現在的年輕人就是生活太快活才會變得這麼浪費，讓媳婦傻眼直呼，「這明明就是衛生問題」！

一名女網友昨（19）日在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，她12歲的女兒生理期最近來，結果去洗澡時剛好忘記帶衛生棉進浴室，因為自己在忙所以請婆婆幫忙拿給女兒，結果婆婆邊走邊碎唸，「怎麼只剩三片，這麼會用？一天換兩片就好了，有夠浪費」。

聽到此話的原PO忍不住回應，「不是啊，這衛生棉量多時，兩個小時就要換一次，一天只換兩次不臭嗎？」不過對方卻以「聽妳放屁」的臉看著她說，「我們以前工作的時候忙都忙得要死，哪有時間一直換，你們年輕人就是生活過得太快活才這麼浪費啦！」讓原PO相當傻眼，直呼這跟浪費無關，是衛生健康問題。

貼文一出，網友紛紛回覆，「不勤換不是容易婦科病嗎？」、「省這個錢幹嘛？私密處感染發炎很不舒服欸」、「不要為了這些小錢却花大錢去看醫生吧」、「誇張！一天兩片，光想就覺得不舒服，如果不小心感染不是更糟」。

也有網友分享親身經歷，表示自己以前有個女性朋友到他家裡玩，並借用廁所，不料出來後廁所竟傳出一陣「死老鼠味」，網友發現垃圾桶上丟了一片沒包好的「完全吸滿」衛生棉，臭到他直接換垃圾袋，還噴芳香劑，這名女性友人後來透露她一天就是換兩次衛生棉，還買便宜的產婦墊用，至於為何發臭了還不願意更換？她則說「沒吸滿很浪費」，相當不衛生。

事實上，婦科醫生郭煦曾表示，白天不管月經血量多少，建議都至少3個小時要換一次衛生棉；而晚上的話可以等到睡醒再說；月經快走時量比較少，可再根據量的多寡選擇比較薄的衛生棉或衛生護墊。如果長時間不更換衛生棉，可能會引起婦科炎症，嚴重的甚至會發生盆腔感染等。

婆婆 媳婦 生理期

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