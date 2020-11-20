好市多買蛋糕「9天後再降價」 男狂邏輯逼退費竟還揪團當奧客

許多消費者都想搶便宜，但有一位網友在好市多買了一塊正在折扣促銷的蛋糕回家，本以為賺到了，沒想到幾天後卻發現同樣的蛋糕竟然「打到骨折」，只賣原來近三分之一的價格，讓他氣炸了，要求店家退費給他，而店家也受不了他的超盧行徑，只好幫他退費。許多網友看後不禁大罵，「漲價時怎麼不見你去補錢？」

一位網友在臉書爆料公社發文，透露自己前幾天到南崁好市多買了一款蛋糕，當時看準價格從289元打折只賣239元，省了50元，認為非常划算便買回家。怎料幾天後再到好市多，卻發現同款蛋糕竟然又降價了，而且只賣97元，讓他一看氣炸，當場質問麵包區員工，還提起客訴。

服務人員向他解釋，由於這項產品之後「不再販售」才於是降價，但原PO似乎無法接受這樣的說法，「如果是即期品我沒什麼意見」，但我明明是針對產品的降價時間才去買的，根本是被耍了！

原PO毫不買單服務人員的回覆，於是不斷要求服務人員退費給他，最後店家也退刷之前購買的金額，改刷97元。好不容易如願的他也呼籲其他消費者，「人客啊，若你在上禮拜有買這個物品，你可以趕快去好市多要求他退費，因為這樣定價真的太不合理！」

對於原PO的超盧行為，許多網友看後都不禁直呼「真的刷新三觀了...」，有人就說「居然會有人認為店家不可以在非折扣時間降價，不然就要溯及既往退錢！？」、「看來現在商家漲價或折扣可能先要立法院3讀通過，公告半年才能實施！」、「東西漲價時怎麼不見你去補錢？自己當奧客也就算了還要揪團去當奧客......」。