為何日韓人普遍偏瘦？ 網曝「2關鍵」：台灣人怎麼可能不胖

一名網友在PTT發文表示，日韓明星的身材完勝台灣藝人，「連路上行人普遍都是精瘦型居多」，台灣路人則多是中廣、西洋梨型身材居多，不禁讓他好奇是因為「天氣」還是 「習慣」？就有一名網友點破關鍵，認為台灣人飲食習慣較差且健身風氣也不盛行，因此「台灣人怎麼可能不胖！」

原PO提到，台灣的中老年人基本上都有肥胖問題，但日韓中老年人的身材卻都還很精實，他上網查找後發現多半有2派說法，一種是歸咎於日韓天氣較冷，所以身體每天都要「額外燃燒熱量來維持恆溫」，另一派則認為由於日韓汽車取得遠比台灣困難，所以他們「多數習慣走路通勤」，過去曾有統計指出日韓人每日平均走近1萬步，但在台灣根本幾乎不可能。

貼文一出，引起網友熱議。最多人認為確實光是飲食和習慣就有很大的差別，「走路量差太多了，台灣人是慣壞去巷口也要騎機車，稍遠一點就要開車」、「外食啦！台灣的外食油爆了」、「台灣人愛喝手搖飲料，日本人都喝無糖」、「台灣飲食普遍偏油，還有移動都靠摩托車少走路」。

還有一位網友回文認為，主因還是「飲食占7成、運動佔3成」，台人吃3餐、宵夜再加上愛喝手搖飲料，「隨便都超過基礎代謝」，而韓國人有盛行的健身風氣，日本人吃的清淡又常通勤，相比下來「台灣人怎麼可能不胖？」