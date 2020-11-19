老闆以超瞎理由急求應徵女子繳交照片 網友：這有鬼！

應徵者會根據公司條件提供合適的履歷投遞，公司也會以學經歷、能力等篩選出心目中適任的員工，再經由面試撮合，但有女網友分享應徵時碰到的狀況，公司老闆表示希望她能在面試前先補上履歷中欠缺的大頭貼照片，並提供全身照片供核對，提出此要求的理由則令原PO直呼「好詭異」。

一名女網友於社群平台《Dcard》上發文表示，她日前應徵工作時意外收到工作室老闆致電通知，對話內容主要是希望原PO能夠補上大頭貼照，又因老闆娘是公司經理，希望原PO一同簽屬「禁止與負責人發生超過員工關係」的超瞎文件，老闆更在通話中再三表示不用擔心、工作地點很明亮、同事都是女生等等，綜合以上說明讓原PO感到非常傻眼，心裡直納悶「那麼介意幹嘛不找男生就好？」，文章發布後引起網友熱議。

網友紛紛留言表示，「感覺超怪，就算老闆沒問題，老闆娘這樣也很恐怖，千萬別去」、「不正常，不正常，不正常，因為很重要所以說三次，通常這種情況只有兩種可能，他老婆怕妳跟負責人發生關係；第二種可能，就是他想看妳漂不漂亮，有其他的目的，這我就不多說，不管哪一種可能都是不正常，建議妳不要去」、「好恐怖」、「不要去那邊上班比較好」。

也有網友大膽揣測，「他只是想要妳照片，而且如果男的發言屬實，那不就是很可能他有和員工發生關係過？才被如此限制」、「我覺得他根本藉口吧，有沒有可能，只是想騙漂亮的女生進去，其實根本沒有老婆自導自演」。