半夜嘴饞叫碳烤但餐點「景象」太黑暗 他直呼：氣到酒醒

許多人半夜飢腸轆轆會選擇訂購外送，方便又快速，但因合作店家廣泛，品質不一，偶爾也會期待落空。一名女子分享友人半夜嘴饞訂購的燒烤外送，打開後竟成「黑暗料理」，友人直呼：這樣能吃嗎？

一名網友於《爆怨2公社》上發文表示，朋友半夜小酌時突然嘴饞，思考後選定了一家燒烤叫了熊貓外送，朋友訂購了黑輪片、玉米筍、肥腸等，但打開熱騰騰的食物後大驚失色，原本期待的美味料理竟成了暗黑碳烤料理，畫面中可以看到肥腸、黑輪片及玉米筍等都有大片的「焦傷」，大部分料理皆呈現「黑碳狀」，讓原PO及友人氣憤不已表示「這真的是燒烤嗎？」。

文章曝光後引起網友熱烈討論，有網友詼諧表示，「烤物的最高境界，直接碳化」、「沒有錯啊，名副其實的碳烤」、「臭灰搭也太淋漓盡致了吧」、「好慘，那個真的黑的徹底」、「半夜燒烤的廚師火很大」、「這真的很扯，那家店是沒開燈在烤吧」、「這是什麼黑暗料理」。

也有網友不客氣的批評表示，「肥腸炸成這樣還敢拿出來賣？如果用烤的也不容易！很瞎」、「太誇張」、「這個一定要退貨，或是直接打去店裡換」、「的確是又燒又烤」、「叫到這種東西，我絕對想都不會想，直接騎車出門拿去給店家叫他當場吃給我看」。