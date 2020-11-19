母半夜啜泣焦急闖入見「閃光泡泡」 女兒見真相直呼：打擾了

有的父母感情極好，兩人之間的互動都是愛意滿滿，而子女也十分關心父母，一家和睦美滿。一名女大生分享，某日在家時房間卻傳出媽媽的哭聲，焦急之下破門而入，映入眼簾的「閃光畫面」也讓她尷尬直呼：不好意思打擾了！

一名女網友於社群平台《Dcard》有趣版發文表示，半夜凌晨2點多時經過爸媽的房間，房間卻突然傳來一陣很委屈的啜泣聲，嚇得原PO狂敲爸媽房門，開門後第一個畫面卻是媽媽揉著鼻子邊掉眼淚，而爸爸用衛生紙壓著媽媽紅通通的人中，溫柔的訓斥：「就跟妳說不可以揉鼻子了，還偷揉，沒事了」，一邊用手幫媽媽擦去淚水，媽媽也委屈的嗚咽表示鼻子真的很癢。

而尷尬的原PO試圖出聲響引起爸媽注意：「那個，有人點麥當勞歡樂送嗎？」，過了一秒後默默關上房門離開，原PO無奈表示「不好意思打擾兩位了」，文章發布後引起網友熱議。

有網友表示，「妳媽好可愛，原來是這樣維持熱度的」、「爸媽好可愛，好像年輕的小情侶」，也有網友詼諧表示，「敲門前先想一下媽媽會不會開心到哭啦」、「妳都不怕看到18禁畫面喔？」。

也有網友認真推薦改善方法，「鼻過敏可以試試看吃益生菌」、「如果想要好一點的效果，建議你做鼻翼管神經切除」、「吃吃看葡萄籽，是一種保健食品，印象中蠻有效的」、「熱毛巾敷鼻子會好一些」、「戴口罩也不錯喔」。