快訊

男子休假騎機車出遊遇死劫！與水泥車對撞當場身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母半夜啜泣焦急闖入見「閃光泡泡」 女兒見真相直呼：打擾了

聯合新聞網 / 綜合報導
換季或天氣變化大時容易引發過敏現象，原PO母親也深受困擾。示意圖／Ingimage
換季或天氣變化大時容易引發過敏現象，原PO母親也深受困擾。示意圖／Ingimage

有的父母感情極好，兩人之間的互動都是愛意滿滿，而子女也十分關心父母，一家和睦美滿。一名女大生分享，某日在家時房間卻傳出媽媽的哭聲，焦急之下破門而入，映入眼簾的「閃光畫面」也讓她尷尬直呼：不好意思打擾了！

一名女網友於社群平台《Dcard》有趣版發文表示，半夜凌晨2點多時經過爸媽的房間，房間卻突然傳來一陣很委屈的啜泣聲，嚇得原PO狂敲爸媽房門，開門後第一個畫面卻是媽媽揉著鼻子邊掉眼淚，而爸爸用衛生紙壓著媽媽紅通通的人中，溫柔的訓斥：「就跟妳說不可以揉鼻子了，還偷揉，沒事了」，一邊用手幫媽媽擦去淚水，媽媽也委屈的嗚咽表示鼻子真的很癢。

而尷尬的原PO試圖出聲響引起爸媽注意：「那個，有人點麥當勞歡樂送嗎？」，過了一秒後默默關上房門離開，原PO無奈表示「不好意思打擾兩位了」，文章發布後引起網友熱議。

有網友表示，「妳媽好可愛，原來是這樣維持熱度的」、「爸媽好可愛，好像年輕的小情侶」，也有網友詼諧表示，「敲門前先想一下媽媽會不會開心到哭啦」、「妳都不怕看到18禁畫面喔？」。

也有網友認真推薦改善方法，「鼻過敏可以試試看吃益生菌」、「如果想要好一點的效果，建議你做鼻翼管神經切除」、「吃吃看葡萄籽，是一種保健食品，印象中蠻有效的」、「熱毛巾敷鼻子會好一些」、「戴口罩也不錯喔」。

衛生紙 Dcard 口罩

延伸閱讀

畢祿羊頭縱走3女迷路 2獲救1名29歲女山友今尋獲已死亡

黃立成出售17LIVE全數股權 辭去董事所有職務

電器行員工林峰田成功救援女童 林：一定要接住她

她不想看「鬼滅」男友竟花5千找人陪看 超綠結局令人傻眼

相關新聞

她不解文組學「三角函數」有何意義？ 過來人揭背後重要性

對於數理科程度不好的人來說，學生時代被迫學習較深入的數理知識可說是一場夢魘。有網友在PTT表示自己雖然知道三角函數和微積分很重要，但是卻不明白文組學生學習的目的是什麼，因為「長大到現在完全沒用到」。原PO的疑問引發不少網友熱議，不少人跳出來分享學習三角函數對自己的意義究竟為何。

母半夜啜泣焦急闖入見「閃光泡泡」 女兒見真相直呼：打擾了

有的父母感情極好，兩人之間的互動都是愛意滿滿，而子女也十分關心父母，一家和睦美滿。一名女大生分享，某日在家時房間卻傳出媽媽的哭聲，焦急之下破門而入，映入眼簾的「閃光畫面」也讓她尷尬直呼：不好意思打擾了！

前男友帶伴奔摩鐵竟盜用她資料 玩壞寢具害衰女被求償5萬元

情侶之間若分開，能好聚好散可說是最完美的句點，不過近日一名男子帶著現任女友到摩鐵消費，向櫃台登記名字與電話時竟報「前女友」的資料，還弄壞房間的床單與棉被，搞得業者向這名「前女友」求償5萬元，引發網友討論。

客訂餐提「特殊需求」讓店家霧煞煞 網回：清湯掛麵嗎？

懶人商機崛起，不僅給放假不想出門覓食的民眾帶來便利，也能提供忙碌的上班族群有更好的餐點選擇，但也因此引發出許多有趣、古怪的特殊需求。有店家分享接獲一筆餛飩麵訂單，備註內容竟寫「不要蔥不要餛飩麵」，店家直呼：「這單怎麼做？」

外送員怨「為何不選近的分店」男友也罵白目讓她好委屈

現代人懶得出門時叫送餐app相當普遍，但不是太多人會去關注店家的確切位置。一名網友叫了外送當午餐，被外送員埋怨為何不叫近一點的分店，最後連同男友也一個鼻孔出氣，讓她相當委屈。

家屬硬搭貨梯警鈴大響「以為亡者也來了」 她笑曝真相：別傻了

不少公共場所會設置專用電梯供特定目的使用，如醫療場所會設置「床梯」供病床移動，或是備有「貨梯」供送貨目的使用，但卻有不少人會無視規定擅自搭乘而影響他人權益。就有一位在殯葬業工作的網友分享到，時常會有家屬搭乘「貨梯」進入告別式會場，把貨梯一次塞滿近20人，導致貨梯警鈴大作，嚇的在場家屬都以為是「往生家人一起跟著搭電梯」，但其實只是違反常理使用才會誤觸警報。

140元中東異國便當被客人嫌貴 他幫平反：根本超便宜吧

台北物價高，一般小吃跟便當一頓吃下來也可能破百元，一名網友PO出朋友開的異國料理便當店，指出一個份量跟口味都在水準之上的便當賣140被很多客人嫌貴，讓他不能理解。

她不想看「鬼滅」男友竟花5千找人陪看 超綠結局令人傻眼

鬼滅電影夯翻天，但個人主觀喜愛不同，青菜蘿蔔各有所愛，有人捧有人踩。但有一對情侶卻因鬼滅電影產生爭吵，男友另找他人陪看，超扯結局令網友傻眼。

不肖業者「假面試真直銷」事主怒回：四百塊影響我生計！

這年頭找工作不容易，找好的工作更是難上加難。有網友在面試時被要求上課，更被直接收取相關費用，驚覺不太對勁立馬離開並要求退費，業者一連串誇張行徑令原PO直呼傻眼。

開心買折扣化妝品一拆卻傻眼了 不只「噁心泛黃」還過期1個月

開心購物卻收到被拆封使用過的「過期商品」必定讓好心情頓時全消，就有一位女網友發文抱怨在連鎖美妝店買下剛好大打折扣的氣墊粉餅，沒想到回家卻發現氣墊粉餅上滿是因使用過而出現的泛黃斑點，甚至還過期1個多月，不僅很不衛生，也讓人直呼實在是太誇張了！

車位都省了！「美濃日常」水溝停車神技 車主現身解謎

近期一張高雄美濃鄉間「停在水溝上的車」照片，引發網友熱烈討論，到底是哪位神人，能把車開上狹窄的水溝，而且還是停在4個平放的輪胎鋼圈上。「車神」現身親自解密。

賣家寧虧錢「硬要5星評價」 內行人曝內幕：低星等於斷生路

現在因網路購物十分方便，且在網頁上能清楚看見其他買家的購買心得及商品資訊供消費者參考，是許多人會選擇的購物管道之一。日前卻有一名女網友抱怨，因商品到貨時品質不如她預期，所以就沒給5星評價，沒想到賣家私訊要求她改評價，否則退貨運費要自行負擔。

熱門新聞

她不想看「鬼滅」男友竟花5千找人陪看 超綠結局令人傻眼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。