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外送員怨「為何不選近的分店」男友也罵白目讓她好委屈

聯合新聞網 / 綜合報導
外送業者示意圖。 圖／聯合報系資料照片
外送業者示意圖。 圖／聯合報系資料照片

現代人懶得出門時叫送餐app相當普遍，但不是太多人會去關注店家的確切位置。一名網友叫了外送當午餐，被外送員埋怨為何不叫近一點的分店，最後連同男友也一個鼻孔出氣，讓她感到相當無言和不解。

一名女網友在Dcard發文表示，她前幾天在朋友家做報告，中午叫UberEats外送當午餐，外送員送來後對她們抱怨怎麼不叫近一點的分店，偏偏要選比較遠的那間，而且餐點一次點這麼多很難送。

原PO感到一頭霧水，稱朋友剛搬到新的租屋對附近不太熟，查了之後發現兩間分店也沒有隔太遠，而且她們就兩個女生，餐點是能點到多少讓外送箱塞不下？

晚上男友過來時她跟他抱怨，沒想到反被男友罵「白目」，指責她為什麼不先查好哪間分店近再下單，讓外送員多跑；原PO不服氣稱那間店屬於外送範圍為何不能點，男友還是執著於應該多花點時間查一下，原PO認為就是為了方便才叫外送，還舉例「難道我坐計程車還要幫司機查哪條路線比較不會塞？」。

兩人為此鬧得不愉快，她將整件事過程貼上網，網友幾乎一面倒挺原PO：「消費者點哪間是他的自由，外送員管太多」、「這種應該直接負評啦」、「送餐app我都直接打開就點了，哪有管店在哪邊」、「我有付外送費，也在服務範圍內，到底有什麼問題？」、「你男友才白目吧，女友莫名被欺負還胳臂向外彎」。

外送員

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