客訂餐提「特殊需求」讓店家霧煞煞 網回：清湯掛麵嗎？

懶人商機崛起，不僅給放假不想出門覓食的民眾帶來便利，也能提供忙碌的上班族群有更好的餐點選擇，但也因此引發出許多有趣、古怪的特殊需求。有店家分享接獲一筆餛飩麵訂單，備註內容竟寫「不要蔥不要餛飩麵」，店家直呼「這單怎麼做？」

一名網友在《爆怨2公社》上發文表示，接近晚餐尖峰時間時接到一筆外送訂單，訂單上有一份餛飩湯及一碗餛飩麵，但顧客的備註內容卻讓原PO看了一頭霧水，原來這位客人特別備註了「不要蔥不要餛飩麵」，這也讓原PO感到十分困擾，將訂單畫面截圖發上網表示，「急！在線等，請問這個單要怎麼做，給他清湯嗎？」，文章發布後引起網友熱烈討論。

網友紛紛留言表示，「應該是餛飩麵那碗不要加蔥」、「老婆餅沒老婆的概念」、「清湯兩碗無誤」，也有網友提供解決辦法，「我會給他沒有放蔥的餛飩湯2碗跟麵條另外包起來！」、「應該是字打錯順序，餛飩麵不要蔥，最完美的作法大概是兩碗餛飩湯，然後麵跟蔥都另外包」。

但也有網友認真表示，「直接拒絕不要接，這種的不合他意等等跟客服凹退費，連你店家都沒錢收」、「是我就取消了」、「這個我會拒單」、「有爭議的單子我真心勸你拒單」。