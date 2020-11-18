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不肖業者「假面試真直銷」事主怒回：四百塊影響我生計！
這年頭找工作不容易，找好的工作更是難上加難。有網友在面試時被要求上課，更被直接收取相關費用，驚覺不太對勁立馬離開並要求退費，業者一連串誇張行徑令原PO直呼傻眼。
一名網友在《爆怨公社》上發文表示，自己近日應徵工作，面試時卻遇到對方要求聽課，雖事先要求空下時間但卻隻字未提上課需付費，原PO當時越想越不對，向好友求助後決定離開並求退錢，提早離開後與對方連繫，原PO表示自己只聽到一半，而課程總報價400，希望對方能退還200元，過程中對方堅持表示原PO已自願付費、從來沒遇到過退費、400元不影響生計，且這僅是場地費為由拒絕原PO的退款，但原PO也反擊表示，「我覺得400元確實影響我的生計，少吃好幾餐沒有影響嗎？」、「面試之前沒有說會收錢阿」，對話公開後引起網友熱議。
有網友表示，「是不是直銷的其實很好認吧！如果你一直遇到直銷的，代表你找的工作性質及方向有問題」、「聽課還要400」、「直銷手法的一種」、「我以前也有這樣的經歷」、「錢沒到手都不算真正的退，反正要先繳錢的都有問題，這次就當作經驗吧」、「『沒事先說』這點，真的有誇張到。這算是學經驗，下次有需要繳費的，基本上都不用考慮了！」。
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