快訊

獨／中天關台NCC點名公廣新聞進駐 華視：試積極爭取

NCC否決中天續照 驗證總統府密件傳言、敲響言論自由喪鐘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開心買折扣化妝品一拆卻傻眼了 不只「噁心泛黃」還過期1個月

聯合新聞網 / 綜合報導
一位女網友發文抱怨在連鎖美妝店買下剛好大打折扣的氣墊粉餅，本還心情愉悅，沒想到回家一拆開卻發現氣墊粉餅上滿是因使用過而出現的泛黃斑點，甚至還早就過期1個多月。圖擷自Dcard美妝板
一位女網友發文抱怨在連鎖美妝店買下剛好大打折扣的氣墊粉餅，本還心情愉悅，沒想到回家一拆開卻發現氣墊粉餅上滿是因使用過而出現的泛黃斑點，甚至還早就過期1個多月。圖擷自Dcard美妝板

開心購物卻收到被拆封使用過的「過期商品」必定讓好心情頓時全消，就有一位女網友發文抱怨在連鎖美妝店買下剛好大打折扣的氣墊粉餅，沒想到回家卻發現氣墊粉餅上滿是使用過的泛黃斑點，甚至還過期1個多月，不僅很不衛生，也讓人直呼實在是太誇張了！

女網友在Dcard美妝板發文抱怨，日前她在逛連鎖美妝店時意外發現廣受好評的化妝品牌在打折，於是立刻下手購買一盒氣墊粉餅，沒想到回家一拆開包裝盒竟發現竟然有使用過的痕跡。

她貼出照片，只見才剛買回的氣墊粉餅已被擠壓過，粉撲都被使用過而出現噁心的泛黃色斑點，就連包裝盒後方的標籤也有被撕去過的痕跡，而細看保存日期才發現這已是「過期1個月」的產品。

所幸該店家也坦承作業疏失，並願意道歉且退款，但原PO也無奈表示往後買東西一定會仔細檢查包裝，許多網友看後都紛紛痛批，「太扯了！簡直就是拿試用品來賣給客人」。

有人就在文章下方留言表示，「客訴啊！太扯了吧」、「買到過期品很嚴重耶」、「需要反應一下！」、「購買任何通路產品都應該確認一下」。也有部分網友認為原PO其實是錯拿試用品，「應該是試用品，一般不會把防盜條直接黏在商品上～」、「這應該是試用品，氣墊背面那個條碼是防盜磁條」。

一位女網友發文抱怨在連鎖美妝店買下剛好大打折扣的氣墊粉餅，本還心情愉悅，沒想到回家一拆開卻發現氣墊粉餅上滿是因使用過而出現的泛黃斑點，甚至還早就過期1個多月。圖擷自Dcard美妝板
一位女網友發文抱怨在連鎖美妝店買下剛好大打折扣的氣墊粉餅，本還心情愉悅，沒想到回家一拆開卻發現氣墊粉餅上滿是因使用過而出現的泛黃斑點，甚至還早就過期1個多月。圖擷自Dcard美妝板

Dcard 化妝品

相關新聞

開心買折扣化妝品一拆卻傻眼了 不只「噁心泛黃」還過期1個月

開心購物卻收到被拆封使用過的「過期商品」必定讓好心情頓時全消，就有一位女網友發文抱怨在連鎖美妝店買下剛好大打折扣的氣墊粉餅，沒想到回家卻發現氣墊粉餅上滿是因使用過而出現的泛黃斑點，甚至還過期1個多月，不僅很不衛生，也讓人直呼實在是太誇張了！

車位都省了！「美濃日常」水溝停車神技 車主現身解謎

近期一張高雄美濃鄉間「停在水溝上的車」照片，引發網友熱烈討論，到底是哪位神人，能把車開上狹窄的水溝，而且還是停在4個平放的輪胎鋼圈上。「車神」現身親自解密。

賣家寧虧錢「硬要5星評價」 內行人曝內幕：低星等於斷生路

現在因網路購物十分方便，且在網頁上能清楚看見其他買家的購買心得及商品資訊供消費者參考，是許多人會選擇的購物管道之一。日前卻有一名女網友抱怨，因商品到貨時品質不如她預期，所以就沒給5星評價，沒想到賣家私訊要求她改評價，否則退貨運費要自行負擔。

吹風機貴的比較好用？過來人曝關鍵：試過就回不去了

吹風機是每天都需要用到的家電，只要一洗完澡，一定要用吹風機吹乾頭髮才不會感冒，但一名網友PO文表示，市面上吹風機琳瑯滿目，看似功能都一樣，為何價格卻天差地遠...

公園激情？帶女兒溜滑梯見「保險套」 她崩潰：有這麼省？

公園是不少家長帶小孩外出放電的首選，因此設施安全及環境衛生就非常重要。今（16）日一名女網友抱怨，早上帶小孩來公園溜滑梯，意外發現拆封過的保險套放在遊樂設施上，讓她崩潰直呼「有需要到公園打炮嘛！」

《鬼滅之刃》炎柱狂讚好吃的便當是哪款？ 作者親曝菜色

日本動畫「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在台上映後話題不斷，票房更是每周刷新紀錄，目前已經累積3.6億元新台幣，寫下台灣影史日片賣座數字冠軍。最近更有許多網友好奇，電影裡頭有一幕炎柱在火車上吃的便當是哪一款，到底是有多好吃？

漁港吃海鮮花1760元 網指這道賣太貴：份量跟價格不成正比

出外觀光最怕遇到哄抬價格的黑心商人，有網友近日去基隆的漁港吃海鮮，兩人點了午仔魚、生魚片、炒蛤蜊、鹽酥蝦、花枝湯，總價1760元，讓他質疑價格是否過高。其他網友則認為，這就是一般觀光漁港的價格，其中許多人認為午仔魚價格過高，甚至有人直說「菜市場一條午仔魚才50元，要賣頂多賣350元」，而生魚片也是份量過少，價格只值一半。

夜市小吃越來越貴？網齊聲點名「最盤三大品項」：超搶錢

我國夜市文化舉世聞名，是國際旅客來台必逛景點之一，且每縣市都有不同夜市，可滿足觀光客的口腹之慾。不過近年來夜市食品價格越來越高，讓人質疑是「坑殺觀光客」，PTT網友認為，「骰子牛、現切水果、帝王蟹肉棒」可說是最貴的三大品項，買了就是被當「盤子」。

他逛好市多「購物袋放推車」被摸走 網友怒：連小孩玩具車也不放過

逛賣場時務必小心注意隨身物品，否則人潮一多，很可能就會被有心人士偷走。有網友表示，這些年下來逛美式賣場好市多，非常多購物袋被偷走，日前只是離開購物車1、2分鐘，回來就發現推車消失，連推車裡的購物袋也一併不見，他直言「推車不見速度之快，明顯是有心人士惡意推走」。

長輩搞烏龍家門被反鎖 他機智叫外送「付100元小費」解圍

外送平台崛起，不少人一日三餐都仰賴外送解決，想不到連被反鎖在家中，都能請外送員幫忙。有網友日前因家中長輩搞烏龍，導致一夥人被反鎖在家中，他機智的立刻叫了外送，並請外送員協助開門，最後還多給了100元的小費。

外籍移工騎電動車是不是財富自由？網曝：很多都比你我有錢

台灣外籍移工已有70多萬人，且年年在成長，一般認為移工做的是基層的工作，收入應該不會太高，但有網友提問，發現移工身上的行頭都很厲害，似乎跟薪資不成正比，讓他很疑惑。

辣妹錢櫃「就地解放」瞎回：又沒關係！照片曝光網全怒了

不少民眾喜歡到KTV歡唱解悶，不過日前有一名女網友到錢櫃唱歌時，竟撞見一名女子直接脫褲解放，誇張行徑讓大批網友直呼「太扯了！」

熱門新聞

老公吃雞翅讚美味衝超市狂掃「13箱」 網好奇：味道是？

新竹都市傳說？「安全帽樹」長路邊網驚呆 外地人笑：新地標

「蛋黃拌滷汁」噁像嘔吐物卻超好吃？ 網：是阿嬤的味道！

「存摺」的台語你會唸嗎？ 專業網友神解惑：半澤直樹有教過

好市多「黑色洋芋片」超吸睛 螞蟻人一咬驚艷：太邪惡了...

開心買折扣化妝品一拆卻傻眼了 不只「噁心泛黃」還過期1個月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。