開心買折扣化妝品一拆卻傻眼了 不只「噁心泛黃」還過期1個月

開心購物卻收到被拆封使用過的「過期商品」必定讓好心情頓時全消，就有一位女網友發文抱怨在連鎖美妝店買下剛好大打折扣的氣墊粉餅，沒想到回家卻發現氣墊粉餅上滿是使用過的泛黃斑點，甚至還過期1個多月，不僅很不衛生，也讓人直呼實在是太誇張了！

女網友在Dcard美妝板發文抱怨，日前她在逛連鎖美妝店時意外發現廣受好評的化妝品牌在打折，於是立刻下手購買一盒氣墊粉餅，沒想到回家一拆開包裝盒竟發現竟然有使用過的痕跡。

她貼出照片，只見才剛買回的氣墊粉餅已被擠壓過，粉撲都被使用過而出現噁心的泛黃色斑點，就連包裝盒後方的標籤也有被撕去過的痕跡，而細看保存日期才發現這已是「過期1個月」的產品。

所幸該店家也坦承作業疏失，並願意道歉且退款，但原PO也無奈表示往後買東西一定會仔細檢查包裝，許多網友看後都紛紛痛批，「太扯了！簡直就是拿試用品來賣給客人」。

有人就在文章下方留言表示，「客訴啊！太扯了吧」、「買到過期品很嚴重耶」、「需要反應一下！」、「購買任何通路產品都應該確認一下」。也有部分網友認為原PO其實是錯拿試用品，「應該是試用品，一般不會把防盜條直接黏在商品上～」、「這應該是試用品，氣墊背面那個條碼是防盜磁條」。