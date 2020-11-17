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車位都省了！「美濃日常」水溝停車神技 車主現身解謎

聯合新聞網 / 綜合報導
鄉間道路上，有兩輛車被停放在水溝上，引發網友好奇是如何辦到的？圖擷自新·路上觀察學院
鄉間道路上，有兩輛車被停放在水溝上，引發網友好奇是如何辦到的？圖擷自新·路上觀察學院

近期一張高雄美濃鄉間「停在水溝上的車」照片，引發網友熱烈討論，到底是哪位神人，能把車開上狹窄的水溝，而且還是停在4個平放的輪胎鋼圈上。「車神」現身親自解密。

一位網友在《新·路上觀察學院》臉書粉專PO照，地點是在高雄美濃的鄉間道路上，路旁的灌溉溝渠的水溝上，有兩輛汽車停放，而且還是停在平放的輪胎鋼圈上，原PO寫道這「似乎是美濃鄉間的日常…」，車子到底是如何開上去的引發好奇。

貼文一出引發熱議，眾人驚訝「怎麼停的，太厲害了吧」、「這技術也太好了吧」、「美濃都出拓海」、「鄉下人這車技簡直神」、「高手在鄉間」、「跪求停車法」。相較於都市停車位一位難求，這種空間利用法，網友也大感佩服，「不愧是道地的美濃客家人停車法」、「連停車位都省下了」、「這停車夠客家」、「換機油超方便」。

根據《壹新聞》報導，受網友讚嘆神技的車主，原來是在高雄美濃開設汽車維修廠，因報廢車無處放置，才會以堆高機將車堆放在水溝上，恰好被路過民眾拍照PO上網，竟外成了「車神」。

鄉間道路上，有兩輛車被停放在水溝上，引發網友好奇是如何辦到的？圖擷自新·路上觀察學院
鄉間道路上，有兩輛車被停放在水溝上，引發網友好奇是如何辦到的？圖擷自新·路上觀察學院

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