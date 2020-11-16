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賣家寧虧錢「硬要5星評價」 內行人曝內幕：低星等於斷生路

聯合新聞網 / 綜合報導

現在因網路購物十分方便，且在網頁上能清楚看見其他買家的購買心得及商品資訊供消費者參考，是許多人會選擇的購物管道之一。日前卻有一名女網友抱怨，因商品到貨時品質不如她預期，所以就沒給5星評價，沒想到賣家私訊要求她改評價，否則退貨運費要自行負擔。

原PO在「爆怨2公社」分享自身的網購消費經驗，最近剛收到網購商品，品質沒有想像中的好，便在評論時給低於5星的評價，但沒想到賣家卻私訊要求原PO撤回評價，並表示願意全額退費並退貨，若買家不願退回評價，退貨運費要自行負擔，但原PO則認為「我不懂耶，不喜歡就不喜歡，一定要給5星？你們這麼經不起評論還要來威脅買家？」

對此，該賣家卻回應「公司非常在意每個評價，您拆了我們可以破例讓您退貨，只要您幫我們修改評價為5顆星」。此言論讓原PO氣得大罵「第一次遇到吵著要5星的賣家，是怎樣？不喜歡商品品質就一定要跟你們溝通嗎？然後退貨再更改給5星？是禁不起不足5星的言論評價嗎？」

此聊天截圖曝光後，引起許多網友回應表示「不得不說很多人是看星星在買東西的，妳給他低星跟斷他生路差不多」、「建議真的東西爛就不要給5星，不然真的會害到下一個信以為真的消費者」、「真的覺得評價真的被濫用，憑什麼都一定要給5星」、「上次評4星、被賣家啪啪罵，說會影響他們弄什麼優質賣家的什麼東西」、「還遇過說可以退錢，東西不用寄回去，只要把評價改5星，我根本不理他，還把他封鎖了」。

賣家表示若不撤掉評價，退貨運費需自行負擔。 圖／爆怨2公社
賣家表示若不撤掉評價，退貨運費需自行負擔。 圖／爆怨2公社

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