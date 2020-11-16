《鬼滅之刃》炎柱狂讚好吃的便當是哪款？ 作者親曝菜色

日本動畫「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在台上映後話題不斷，票房更是每周刷新紀錄，目前已經累積3.6億元新台幣，寫下台灣影史日片賣座數字冠軍。最近更有許多網友好奇，電影裡頭有一幕炎柱在火車上吃的便當是哪一款，到底是有多好吃？

電影裡，關鍵高手炎柱煉獄杏壽郎在無限列車一連吃了好幾十個便當，而且嘴上也直說「好吃」，超會吃的程度連炭治郎看了也感到震驚，而不僅台灣網友好奇這款便當，連日本人也在推特上瘋迷它的美味。

原來該便當名為「牛鍋便當」，鬼滅作者吾峠呼世晴曾在漫畫的每個小單元「大正小道消息」中，解釋過它，而炎柱最喜歡的便當配菜則是鹽燒鯛魚，底下的飯則是番薯飯。

牛鍋便當的主菜為牛肉，並且牛肉有與蔥、豆腐等食材拌入醬料後放到鐵鍋裡熬煮，有點像是牛丼飯或是像壽喜燒便當，這樣的料理主要流行於日本關東地區，明治文化時期盛行。

而日本網友也因為這樣，紛紛去買了牛鍋便當，拍照上傳至推特引發許多討論。甚至吃的時候，還會在便當旁邊放一些炎柱的小吊飾或掛牌，讓不少人直說好可愛，感覺吃了這個便當，就好像真的坐在炎柱旁邊一樣。

此外，日本網友也嘗試自己製作牛鍋便當，做好之後同樣也分享在推特上引發許多人讚嘆，食材內容包括除了牛肉、豆腐、雞蛋、紅薑之外，還要記得加入壽喜燒醬燉煮，日本網友也認為其實作法並不難。