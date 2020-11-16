他逛好市多「購物袋放推車」被摸走 網友怒：連小孩玩具車也不放過

逛賣場時務必小心注意隨身物品，否則人潮一多，很可能就會被有心人士偷走。有網友表示，這些年下來逛美式賣場好市多，非常多購物袋被偷走，日前只是離開購物車1、2分鐘，回來就發現推車消失，連推車裡的購物袋也一併不見，他直言「推車不見速度之快，明顯是有心人士惡意推走」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，平時經常提醒老公，不要將購物袋放在推車裡，否則會遺失，偏偏老公總是不信邪，還認為「這種東西不會有人要偷」。

結果昨晚該網友與老公到好市多中和店就發生悲劇，他們看完洗碗機後，將推車留在走道，轉入電視區約2分鐘，返回後推車就不見了，包括在車裡的購物袋也消失，他們立刻在附近尋找，卻完全找不到推車蹤影，本以為是被人推錯車，但推車消失速度太快，讓他直言「明顯是有心人」，否則「不是動作快速有心取走，照道理能輕易被發現看到」。

該網友指出，他們的推車只放了購物袋，且購物袋是生活工場的，並非好市多贈送的購物袋，不太可能是誤拿。回家後聯繫好市多客服，客服仍無法尋獲，僅說是監視器死角，無法找到兇手，願意贈送購物袋作為補償。但該網友拒絕了好市多的補償，他表示「只是想要一個能夠安心購物的環境」。

其他網友表示，「台灣人的素質，有的要提升」、「有錢加會員沒錢買購物袋」、「禮拜六去新莊店空推車也會被推走也很無言」、「我連空車都會被推走，追上去還不承認，只好到外頭再推一個」、「已經不見3次過了。第四次還被我抓到。我還故意很大聲吼他」、「惡劣的人性恐怕是好市多裝再多監視器也防不來的吧？自我提高警覺性比較實際些」。

還有人說「真的要小心，很多手腳不乾淨，看到什麼就拿，我老公顧玩手機，結果東西差點被人家偷走，還有只是轉頭看下東西，小朋友的玩具車被偷走，我老公的想法就是『小東西沒人要拿啦』，我常唸他：小人比君子多，要注意，連購物袋我都放包包裡」。