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長輩搞烏龍家門被反鎖 他機智叫外送「付100元小費」解圍

聯合新聞網 / 綜合報導
網友靠外送員解決被反鎖的危機。圖／取自臉書
網友靠外送員解決被反鎖的危機。圖／取自臉書

外送平台崛起，不少人一日三餐都仰賴外送解決，想不到連被反鎖在家中，都能請外送員幫忙。有網友日前因家中長輩搞烏龍，導致一夥人被反鎖在家中，他機智的立刻叫了外送，並請外送員協助開門，最後多給了100元的小費。

有網友在臉書社團《UberEATS台灣》發文表示，由於家中長輩忘記將鑰匙取下，導致屋內的人被反鎖在家中。他當時立刻叫了外送，並向外送員說「不好意思，要麻煩您待會送上二樓，幫我們取下鐵門上鑰匙，家中老人忘記拔鑰匙就關門，我們被反鎖在內無法外出」。

該網友指出，外送員抵達後，卻因為長輩講錯鑰匙開門的方向，外送員處理了5分鐘才拔下鑰匙，他直呼真的很感謝外送員，「耽誤到他一點時間，補貼他跑兩單的錢，如果是我自己跑這單，早就放下餐點走人了」，也特別給了外送員100元小費。

其他網友則留言「被反鎖叫外送比叫鎖匠便宜」、「叫開鎖來會更貴，要是我接到這單還知道有小費應該會蠻開心」。不過也有人質疑大門設計很奇怪，留言「怎麼有人真的弄一個從裡面打不開的鎖」、「沒有鄰居喔？」、「我沒看過這種鎖耶」。

外送員 uber eats

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