外籍移工騎電動車是不是財富自由？網曝：很多都比你我有錢

台灣外籍移工已有70多萬人，且年年在成長，一般認為移工做的是基層的工作，收入應該不會太高，有網友提問，發現移工身上的行頭都很厲害，似乎跟薪資不成正比，讓他很疑惑。

一名網友在PTT表示，以前他看到外籍移工假日都靠火車和腳踏車出遊，假日會群聚在台北車站或台中第一廣場。但現在移工很多人騎改造電動機車，假日都載著女友一起出去玩，可以看到綿延不絕的電動車海，買車改車不手軟，也會喝高價手搖飲，他疑惑台灣的移工是不是已經財富自由了？

網友表示：「一堆外勞手機都用得比我好，前幾天還看到一個拿最新的iPhone」、「假日會揪團搭遊覽車出去玩」、「他們賺個幾年就可以回鄉蓋大房子當包租公」、「有些多加點班領六七萬的都有」、「他們去麥當勞都點套餐，我只能買1+1五十元銅板餐」、「在永安漁港看到他們騎的公路車都比我的貴10倍」。

還有人揭露有些移工學歷很高，不少人大學畢業，而且英文流利，在電子廠都直接看英文說明書；但也有人認為移工也有辛酸的一面，做的都是台灣人不想做的事，自由操縱在仲介手上，高薪也是高工時換來的，發生公安意外也都草草了事。

依勞動部統計，109 年3 月底外籍移工在台人數達71.9 萬人，較上年同 月底增1.9％，國籍別以印尼籍27.9萬人居首（占38.9％），其次為越南籍22.1萬人（占30.8％）及菲律賓籍15.9萬人（占22.1％）。產業移工的種類有非常多種，有的在工廠裡面從事生產，有的在工地裡面搬運，有的是在漁船上打撈，他們做著普遍認為「低薪、骯髒和危險」的工作，可能面臨雇主積欠薪資、生活環境惡劣，甚至嚴重的職業傷害。