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辣妹錢櫃「就地解放」瞎回：又沒關係！照片曝光網全怒了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友到錢櫃唱歌時，竟撞見一名女子直接脫褲解放。圖／翻攝自爆怨公社
一名女網友到錢櫃唱歌時，竟撞見一名女子直接脫褲解放。圖／翻攝自爆怨公社

不少民眾喜歡到KTV歡唱解悶，不過日前有一名女網友到錢櫃唱歌時，竟撞見一名女子直接脫褲解放，誇張行徑讓大批網友直呼「太扯了！」

該名女網友今（15）日在臉書社團「爆怨公社PO文表示，在Sogo錢櫃準備上廁所，推開一樓大廳的公共廁所門時，竟瞧見一名穿著火辣的女子直接蹲在洗手台前小解。

原PO開口問道「裡面兩間都沒人，妳為什麼不去裡面上？」沒想到對方竟回「啊又沒關係」，離譜行為讓原PO氣得PO網。

照片曝光後，立刻引來網友留言，紛紛撻伐「沒品，缺乏公德心」、「喝ㄎㄧㄤ了嗎」、「這是...發生啥事，也太隨便了」、「真是沒水準」、「喝醉了，真誇張」、「這真的還挺扯的」、「清潔人員真可憐」。

一名女網友到錢櫃唱歌時，竟撞見一名女子直接脫褲解放。圖／翻攝自爆怨公社
一名女網友到錢櫃唱歌時，竟撞見一名女子直接脫褲解放。圖／翻攝自爆怨公社

錢櫃 KTV 爆怨公社

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