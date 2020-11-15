辣妹錢櫃「就地解放」瞎回：又沒關係！照片曝光網全怒了

不少民眾喜歡到KTV歡唱解悶，不過日前有一名女網友到錢櫃唱歌時，竟撞見一名女子直接脫褲解放，誇張行徑讓大批網友直呼「太扯了！」

該名女網友今（15）日在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，在Sogo錢櫃準備上廁所，推開一樓大廳的公共廁所門時，竟瞧見一名穿著火辣的女子直接蹲在洗手台前小解。

原PO開口問道「裡面兩間都沒人，妳為什麼不去裡面上？」沒想到對方竟回「啊又沒關係」，離譜行為讓原PO氣得PO網。