不只超商包裹堆成山！ 物流公司員工：到底是誰發明雙11的？

日前「雙11」才剛過，台灣也跟著大陸電商炒熱「雙11」，帶動全民瘋狂「血拚」，但在開心購物的同時，卻是各大超商和物流公司辛苦的開始，每年都能在這個時節看見包裹堆成山的景況。對此，就有一名網友在臉書《 爆怨2公社 》PO文提到，自己在物流公司上班，因為「雙11」的關係，讓他都無法準時下班，更貼出物流倉庫內驚人的景象，不少網友看到後都紛紛安慰「辛苦了！」

原PO在文中貼出一張照片並表示，「這場景已經是第二天了，人家想早點回家睡覺」。從照片中可看出，該處是某間物流公司的內部情況，只見成堆的包裹紙箱被堆在各運送軌道旁，一眼望去幾乎沒有一處是空地，地面上都被「雙11」待送的包裹給淹沒，就連集裝箱內的包裹也被堆得快滿出來，看到這般場景原PO也忍不住無奈直呼「到底是誰發明雙11的啦！」

集裝箱內的包裹也被堆得快滿出來。圖擷自 爆怨2公社

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，並留言回應「真的辛苦超商店員和物流人員了」、「幸好我沒買」、「別忘了還有雙12」、「這場景，每年用同一張大家都不會覺得怪」、「今年大家都很努力的買」、「因為雙11免運，所以大家都跟著買起來」。

不少超商店員也都喊冤，「我超商這裡也是塞爆啊，最近超想請假」、「就是從你們這邊，運來我們超商的」、「在超商工作的兒子，最近每晚都忙到半夜才回家，超扯」、「超商和物流都一個樣，但超商比較辛苦，如果沒人來領就只能一直堆在那邊」、「現在物流中心都在馬路上排隊，等著送到超商了」。