快訊

做1年領26個月！台積電調薪20％羨煞人 內行人曝心聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

做1年領26個月！台積電調薪20％羨煞人 內行人心聲：進去就懂

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。本報資料照片
台積電。本報資料照片

台積電13日發出內部公告，自明年（2021）一月一日起，將對公司聘用的台灣地區正職還有參與員工分紅的員工，進行薪酬結構調整，固定薪酬將調高百分之二十，是台積電歷年來最大幅度的薪資結構調整，讓其他外面行業上班族看了羨慕不已，不過卻有內行人跳出來說真心話「進去做一天就不會這樣想了」。

台積電每年都會進行調薪，幅度約為3%到5％，已經超過10年沒有大幅結構調薪，這次調薪20％，已經創下歷年以來最高幅度，大學畢業起薪若是3.8萬，將提高到4.56萬，而碩士的起薪若為4.5萬，將一口氣增加9千多元，提高到5.4萬。 據了解，台積電今年徵才目標高達8千人，為了留住人才，因此展開大幅度結構調薪，但分紅可能將依獲利提撥比例調降。

消息一出也羨煞不少網友留言「羨慕」、「外商早這麼做了，高底薪才是穩定人心的好方法」、「20%真的很多，如果本薪高，調下去很驚人」、「輪班單位賺到，夜班津貼和加班費乘上去更高了」、「光是這調薪，就讓各公司人才轉調台積了，好政策啊」、「加班費是看底薪的，底薪調整差很多」。

網友也在Dcard以「做一年爽領26個月」為題發文說「沒被裁員就要偷笑的我，真的是羨慕到不行，年輕不懂事，亂選科系，現在肝爆掉了，錢包也空空的，真的好羨慕別人，現在只能在這裡發廢文」。

但也很多人回應「未經他人苦，莫說他人爽，很多在科技廠爆肝的，到中年身體問題都很明顯了」、「哪裡爽...操到不行是有那個身體花錢？」、「其實是壓力頗大，但是收獲是豐碩的」、「我看男友每天工作到三更半夜...一點都不覺得有『爽』領」、「欸抖，你進去做個一天就不會這樣想了啦，裡面壓力大到爆」。

內行人也出面說「本人台積電製程3.5yr，N16至今，我必需說，講進台積有錢沒命花純粹酸民安慰自己而已，不能接受台灣真的有不錯的工作，根本沒那麼誇張，現在都自動化極少進FAB，都是坐辦公室分析數據，工作也是邊吃東西聊天什麼的，事情做好根本沒人管你」。

他也指出「調薪是結構性調薪，年薪沒啥差，本來就固定有年度調薪，不過勞退提撥是看底薪，底薪高還是比較好一點，公司很大，裡面形形色色的人都有，同事有好的也有很雷的，有人覺得很賽很操，有人能力很好，也是一樣早早下班，不同人對台積的認識一定不一樣。」

台積電 加薪

延伸閱讀

傳台積電明年結構調薪20% 這些科技大廠也在找人

經濟解析／台積電調薪20%羨煞人 專家曝加薪兩大底氣

台積電大幅調薪 謝金河：護國神山又進一步影響全台灣

幅度歷年最高！ 台積電明年起薪調高2成

相關新聞

做1年領26個月！台積電調薪20％羨煞人 內行人心聲：進去就懂

台積電13日發出內部公告，自明年（2021）一月一日起，將對公司聘用的台灣地區正職還有參與員工分紅的員工，進行薪酬結構調整，固定薪酬將調高百分之二十，是台積電歷年來最大幅度的薪資結構調整，讓其他外面行業上班族看了羨慕不已，不過卻有內行人跳出來說真心話「進去做一天就不會這樣想了」。

北捷驚現女子「脖子纏蛇」同車廂乘客崩潰：牠對人吐信！

日前，一名網友在昨（13日）在上午7點多搭乘北捷時，驚現令人不寒而栗的一幕，因為車廂裡有位女生不僅違反規定帶兩個寵物箱，更將較大條的蛇纏繞在脖子上，雖然因車廂內流動的人量多，其他乘客似乎沒察覺，但畫面相當嚇人。

收店撿到紅包「裝符咒」下秒電話大響 他嚇喊：阿彌陀佛！

家中長輩時常提醒大家，地上的東西不要亂撿，「尤其是紅包或是錢」，因為「撿紅包」找冥婚的習俗已經存在很久了，當你在路上撿起紅包袋時，就必須答應給紅包人的要求，傳說如果拒絕的話，還會招致厄運纏身。對此，便有一位網友在網路上分享，自己在某天準備收店時，看到店裡掉了一個紅包，以為是客人掉的，沒想到打開來卻有一張符咒。

遲遲等不到「外送保險套」他氣炸：我這輩子最後悔的決定

現在的除了能外送食物，許多生活用品也都能在外送平台上訂購。日前，便有一位網友在網路上抱怨，外送的速度真的太慢，在某外送平台上購買「保險套」時遲遲都沒送來，直到和女友「激情」五次後外送員才送到，讓他不經無奈分享「這是我這輩子最後悔的決定」。

自助餐夾兩樣菜收100元 內行揭「1關鍵」：貴在這

許多民眾喜歡到自助餐店選擇喜愛的菜色當作一餐，不過一名女子因為夾了綠花椰、茭白筍兩樣菜，結帳發現要100元，感到非常驚訝。對此，有內行網友表示，這兩樣菜本來就貴，加上茭白筍非當季蔬菜，才會是這個價錢。

羊誤食塑膠袋下肚竟是因小朋友怕手髒 網怒：怕就別餵！

清境農場的青青草原是人氣最旺的景點，而最富盛名的是遍布的羊群，可愛的羊咩咩擄獲了男女老少的芳心，是農場一大看點。但有網友表示，看到有父母帶小朋友餵羊時，怕口水弄髒小朋友而在手上套上塑膠袋，更不慎被羊咩咩吞下，引起網友熱烈討論。

女嘆Line退群組太傷感 網曝重點：沒感情就秒退

科技進步快速，古有飛鴿傳書，現有通訊軟體，人與人之間的距離愈見緊密，可隨時隨地傳送訊息給不在身邊的好友們。而聊天室的便利性也讓一名網友分享感想，因時間累積下來的互動與訊息紀錄，讓她覺得「退群組太傷感」，引發網友熱烈討論

粗心媽遇好心人「賣場幫顧小孩」 發文感謝但網友回應超兩極

受疫情影響，政府呼籲民眾出入公共場所、搭乘大眾運輸皆須配戴口罩，不過有一名女網友分享去賣場時忘戴口罩，幸好遇好心人幫忙，不過她分享事件經過，其中「將小孩交給陌生人看顧」有個點引發大批網友兩極看法，在貼文下熱烈討論。

女子便當夾了這三菜色 竟遭陌生幼童質疑「有病嗎」

許多外食族為顧及營養均衡，會選擇去自助餐夾自己喜歡的菜色，不過一名女子近日買便當時，因為選擇了茄子、小黃瓜和苦瓜，竟遭到後方小孩質疑「有病嗎？」，讓她相當傻眼，她也發文讓大家評評理，引發網友討論。

台灣有錢人住哪裡？ 網曝：絕不只北市信義、大安區

現今人們生活品質逐步高升，坐擁豪宅享受成為很多人的夢想，台灣雖占地狹小，但各行政區各自擁有獨特優點。有一名外國網友好奇發問，究竟台灣的有錢人都住在哪裡？文章發布後引起網友熱議。

換門號天天接到騷擾電話訊息 苦主：前用戶到底造了什麼孽？

現代人手一支手機，電信公司為了拉攏客戶，紛紛推出許多優惠方案吸引民眾申辦門號，也因此換門號成為稀鬆平常的事，不過就有網友換了新門號後頻頻接到各種騷擾電話和簡訊，讓他不堪其擾，直呼「前用戶到底造了什麼孽？」烏龍的過程也笑翻一票網友。

有機車行坐地起價翻倍漲 誇張行徑引眾怒：太離譜！

台灣機車行遍布，且因機車機動性強，是台灣人代步的首選，但因維修上依賴專業性，偶有不肖業者坐地起價，賺取暴利。有網友分享，因機車無法發動而送修，不料店家前後報價說法不一，更直接爆漲2倍，令她直呼「太傻眼」。

熱門新聞

北捷驚現女子「脖子纏蛇」同車廂乘客崩潰：牠對人吐信！

收店撿到紅包「裝符咒」下秒電話大響 他嚇喊：阿彌陀佛！

做1年領26個月！台積電調薪20％羨煞人 內行人心聲：進去就懂

【一劍浣春秋】最容易去當AV女優的日子是11月11日！為什麼？

開心買iPhone 12衝回家！先洗澡出來臉秒垮「新機已離他而去」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。