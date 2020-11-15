做1年領26個月！台積電調薪20％羨煞人 內行人心聲：進去就懂

台積電13日發出內部公告，自明年（2021）一月一日起，將對公司聘用的台灣地區正職還有參與員工分紅的員工，進行薪酬結構調整，固定薪酬將調高百分之二十，是台積電歷年來最大幅度的薪資結構調整，讓其他外面行業上班族看了羨慕不已，不過卻有內行人跳出來說真心話「進去做一天就不會這樣想了」。

台積電每年都會進行調薪，幅度約為3%到5％，已經超過10年沒有大幅結構調薪，這次調薪20％，已經創下歷年以來最高幅度，大學畢業起薪若是3.8萬，將提高到4.56萬，而碩士的起薪若為4.5萬，將一口氣增加9千多元，提高到5.4萬。 據了解，台積電今年徵才目標高達8千人，為了留住人才，因此展開大幅度結構調薪，但分紅可能將依獲利提撥比例調降。

消息一出也羨煞不少網友留言「羨慕」、「外商早這麼做了，高底薪才是穩定人心的好方法」、「20%真的很多，如果本薪高，調下去很驚人」、「輪班單位賺到，夜班津貼和加班費乘上去更高了」、「光是這調薪，就讓各公司人才轉調台積了，好政策啊」、「加班費是看底薪的，底薪調整差很多」。

網友也在Dcard以「做一年爽領26個月」為題發文說「沒被裁員就要偷笑的我，真的是羨慕到不行，年輕不懂事，亂選科系，現在肝爆掉了，錢包也空空的，真的好羨慕別人，現在只能在這裡發廢文」。

但也很多人回應「未經他人苦，莫說他人爽，很多在科技廠爆肝的，到中年身體問題都很明顯了」、「哪裡爽...操到不行是有那個身體花錢？」、「其實是壓力頗大，但是收獲是豐碩的」、「我看男友每天工作到三更半夜...一點都不覺得有『爽』領」、「欸抖，你進去做個一天就不會這樣想了啦，裡面壓力大到爆」。

內行人也出面說「本人台積電製程3.5yr，N16至今，我必需說，講進台積有錢沒命花純粹酸民安慰自己而已，不能接受台灣真的有不錯的工作，根本沒那麼誇張，現在都自動化極少進FAB，都是坐辦公室分析數據，工作也是邊吃東西聊天什麼的，事情做好根本沒人管你」。

他也指出「調薪是結構性調薪，年薪沒啥差，本來就固定有年度調薪，不過勞退提撥是看底薪，底薪高還是比較好一點，公司很大，裡面形形色色的人都有，同事有好的也有很雷的，有人覺得很賽很操，有人能力很好，也是一樣早早下班，不同人對台積的認識一定不一樣。」