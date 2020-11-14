收店撿到紅包「裝符咒」下秒電話大響 他嚇喊：阿彌陀佛！

家中長輩時常提醒大家，地上的東西不要亂撿，「尤其是紅包或是錢」，因為「撿紅包」找冥婚的習俗已經存在很久了，當你在路上撿起紅包袋時，就必須答應給紅包人的要求，傳說如果拒絕的話，還會招致厄運纏身。對此有一位網友在網路上分享，自己在某天準備收店時，看到店裡掉了一個紅包，以為是客人掉的，沒想到打開來卻有一張符咒。

原PO在「爆怨2公社」上發文分享，當時自己在麵包店工作，晚上在做清潔工作時，在座位區掃到一個紅包袋，怕是客人掉的錢，就把紅包袋撿起來，小心的打開，突然間掉出一張符，正在思考為什麼會有裝著符咒的紅包掉在店裡時，公司突然電話響了，原PO趕快跑去接。

當電話突然大響，原PO嚇得接起電話時邊大喊「阿彌陀佛」，隨後才知道是店長打過來關切，才不好意思的向對方解釋「本來要說XX公司你好，變成了阿彌陀佛」，而店長也虧說「你最近有在修佛喔」。

此文一出，便引起許多網友爆笑表示，「宮廟的清淨符都是用紅包袋裝，別自己嚇自己」、「一篇有聲音的文章」、「笑炸這篇」、「所以有來說親了嗎？」、「談好日期了結親了嗎？」、「 下次改說阿門」、「施主善災」、「應該是平安符啦~ 別怕別怕」、「這應該要po爆笑公社」。