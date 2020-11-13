聽新聞
test
0:00 / 0:00
自助餐夾兩樣菜收100元 內行揭「1關鍵」：貴在這
許多民眾喜歡到自助餐店選擇喜愛的菜色當作一餐，不過一名女子因為夾了綠花椰、茭白筍兩樣菜，結帳發現要100元，感到非常驚訝。對此，有內行網友表示，這兩樣菜本來就貴，加上茭白筍非當季蔬菜，才會是這個價錢。
一名女網友今（13）日在臉書社團「爆怨2公社」貼出一張照片，畫面可看到餐盒裝有茭白筍、綠花椰兩樣菜，原PO表示這不含白飯，總共100元，「嚇了手抖抖」。
不過有內行網友表示，「現在不是茭白筍的季節所以貴」、「筊白筍本來就貴，最近花椰菜也貴」、「菜的量看起來蠻多的，其實價格算合理耶」、「茭白筍跟青花椰菜都算高價」、「二樣菜，量多，妳夾的都不便宜的菜」。
但也有網友跟原PO有同樣的想法，「有點恐怖，最多50元吧」、「100真的太貴了，只包兩個菜」、「茭白筍一直都貴，但是兩樣這樣100，我會覺得貴」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言