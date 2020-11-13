自助餐夾兩樣菜收100元 內行揭「1關鍵」：貴在這

許多民眾喜歡到自助餐店選擇喜愛的菜色當作一餐，不過一名女子因為夾了綠花椰、茭白筍兩樣菜，結帳發現要100元，感到非常驚訝。對此，有內行網友表示，這兩樣菜本來就貴，加上茭白筍非當季蔬菜，才會是這個價錢。

一名女網友今（13）日在臉書社團「爆怨2公社」貼出一張照片，畫面可看到餐盒裝有茭白筍、綠花椰兩樣菜，原PO表示這不含白飯，總共100元，「嚇了手抖抖」。

不過有內行網友表示，「現在不是茭白筍的季節所以貴」、「筊白筍本來就貴，最近花椰菜也貴」、「菜的量看起來蠻多的，其實價格算合理耶」、「茭白筍跟青花椰菜都算高價」、「二樣菜，量多，妳夾的都不便宜的菜」。

但也有網友跟原PO有同樣的想法，「有點恐怖，最多50元吧」、「100真的太貴了，只包兩個菜」、「茭白筍一直都貴，但是兩樣這樣100，我會覺得貴」。