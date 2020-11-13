女嘆Line退群組太傷感 網曝重點：沒感情就秒退

科技進步快速，古有飛鴿傳書，現有通訊軟體，人與人之間的距離愈見緊密，可隨時隨地傳送訊息給不在身邊的好友們。而聊天室的便利性也讓一名網友分享感想，因時間累積下來的互動與訊息紀錄，讓她覺得「退群組太傷感」，引發網友熱烈討論。

一名女網友在社群平台《Dcard》上表示，自己非常重視聊天紀錄，不管是臨時起意創建的聊天室、或是因特殊節日或活動設立的群組，儘管聊天室已失去原先的用意，甚至乏人問津，原PO仍孤單的繼續待在群組裡。但同時原PO也明白，許多人會固定刪除閒置的群組，或是失去意義的聊天室，但原PO認為群組對她的意義，更多的是那些發生過的事情、回憶、及快樂的存在。

文章發布後意外引起網友熱議，「人生執著於某些事蠻沒必要的，但妳的執著妳知道就好其實」、「雖然我不會留著已經沒聯絡的群組，但我很欣賞妳這個特質！那些對妳的來說一定都很珍貴吧」、「我也是捨不得退群的人，即使不會去翻那些紀錄，但就是想留著」、「只有有感情的群組會留著」。

但也有網友分析，群組存在的理由很重要，大多放不下的是回憶中的感情，「我人生唯一主動退過的群是從討人厭的公司離職的時候，離職當天下班就秒退」、「上課的分組報告到期末不用了也是會刪一刪啦」、「只為公事的群，我都很爽的給他退下去」、「只退公司群」。