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粗心媽遇好心人「賣場幫顧小孩」 發文感謝但網友回應超兩極

聯合新聞網 / 綜合報導
為了防疫安全，政府呼籲家長和小孩出入公共場合要戴口罩。示意圖／ingimage
為了防疫安全，政府呼籲家長和小孩出入公共場合要戴口罩。示意圖／ingimage

受疫情影響，政府呼籲民眾出入公共場所、搭乘大眾運輸皆須配戴口罩，不過有一名女網友分享去賣場時忘戴口罩，幸好遇好心人幫忙，不過她分享事件經過，其中「將小孩交給陌生人看顧」有個點引發大批網友兩極看法，在貼文下熱烈討論。

一名網友在臉書社團《Costco商品經驗老實說》上分享，原PO因老公生日，臨時起意帶4歲的兒子一同去賣場買生日蛋糕，不料剛好沒有口罩，備用的口罩也剛好用完，原PO本已想打退堂鼓回家，卻突遇年輕情侶伸出援手，救助一個口罩，但小朋友因沒有口罩而無法進入，最後年輕情侶主動開口提議「幫忙顧小孩」，原PO接受伸援後急忙將購物清單上的物品買齊，帶著爸爸的生日蛋糕回來找兒子，事後原PO將好心情侶的善行分享上網，希望未能回報的心意能夠傳遞到好心人身上。

文章發布後有民眾表示，「這對情侶人好好」、「有感受到妳想表達的感謝，也看到了社會美麗的溫度」、「恭喜妳，真是幸運，遇到好心人」、「有暖暖的感覺」、「這位媽媽的世界應該都是好人，才會願意敞開心扉相信陌生人，妳平常祈禱肯定很認真上帝都收到了，願這份幸運一直伴隨妳跟家人」。

但也有網友認為該母親的警覺性太低，「這位媽媽很大膽，不怕孩子被抱走」、「太危險了！小孩不可離開視線範圍，這位媽媽算是幸運，萬一小孩不見了，就槽糕了」、「還好是善良的人，人心險惡還是先不要這樣把孩子丟在外面」、「雖然很感動，但是如果我把孩子丟給路人顧自己去買蛋糕，我老公回來應該會把我罵到臭頭」。

口罩 Costco

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