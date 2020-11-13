換門號天天接到騷擾電話訊息 苦主：前用戶到底造了什麼孽？

現代人手一支手機，電信公司為了拉攏客戶，紛紛推出許多優惠方案吸引民眾申辦門號，也因此換門號成為稀鬆平常的事，不過就有網友換了新門號後頻頻接到各種騷擾電話和簡訊，讓他不堪其擾，直呼「前用戶到底造了什麼孽？」烏龍的過程也笑翻一票網友。

這名網友在臉書「爆廢1公社」貼文寫道日前剛換新門號，沒想到使用的第一天就收到一位女生瘋狂的傳送簡訊，都是「對不起」、「我真的很愛你」、「那個男生我跟他沒關係」等等的內容，當中還有一封提到人名「阿金」，讓原PO看了很傻眼，只好用詼諧玩笑的語氣回覆訊息，之後就沒再收到對方的簡訊了。

原以為事情平息了，結果過了幾天原PO接到一通不認識的電話，一接起來對方劈頭就罵「陳OO！你到底要回家了嗎？你媽跟我都很擔心你！到底在搞什麼？」讓他聽了莫名其妙，告訴對方找錯人後竟被直接掛電話。

沒想到隔幾天又接到一個女生的來電，一接通對方開始抱怨「你到底要我怎麼樣你才會開心？傳那個簡訊來好笑嗎？你知道我每天都睡不著一直在想這件事情嗎？」女子還問原PO是不是姓陳，得知打錯電話後說了聲「對不起」就匆匆掛了電話。

在這之後的兩個月裡，原PO每天都接到奇奇怪怪的電話，讓他無奈地想問「前一位用戶，你到底造了什麼孽啊？我發誓我不會再換門號了」。

貼文也讓許多人看了笑翻，有網友推測號碼的前主人可能是負心漢，「一個傳承了負心漢也可能是敗家子的門號」、「看樣子前號碼主人要嘛是個渣男，不然就是個更渣的男」、「看來以後辦門號要先調查上一個使用者的作為了」、「感覺是感情詐騙犯的門號」。

而類似的經驗似乎許多人都有，一些網友們也分享自己的經驗，「我也很想問前一個主人到底在幹什麼？我的賴好友一堆不認識的」、「之前亞太號碼才可怕，天天一個女人打電話問我孩子呢？我當時才16歲而已」、「我的號碼以前也常接到問我是不是什麼遊戲裡的人物，不然就是不是珊妮、安娜，就一些恩客找人」、「很多人打電話來叫我送瓦斯，你確定我搬得動嗎？」、「我的是一堆人打來要維修冷氣」。