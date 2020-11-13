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女子便當夾了這三菜色 竟遭陌生幼童質疑「有病嗎」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女子近日去買自助餐時，因夾「三菜色」，遭後方不認識的小孩質疑「有病嗎？」讓她瞬間傻眼。圖擷自「爆怨2公社」臉書社團
一名女子近日去買自助餐時，因夾「三菜色」，遭後方不認識的小孩質疑「有病嗎？」讓她瞬間傻眼。圖擷自「爆怨2公社」臉書社團

許多外食族為顧及營養均衡，會選擇去自助餐夾自己喜歡的菜色，不過一名女子近日買便當時，因為選擇了茄子、小黃瓜和苦瓜，竟遭到後方小孩質疑「有病嗎？」，讓她相當傻眼，她也發文讓大家評評理，引發網友討論。

該名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示自己買便當時，排在後面的小孩瞄到她夾的菜色，便對媽媽說，「那個阿姨好噁心喔，竟然吃茄子、小黃瓜和苦瓜，她有病嗎？」，瞬間引爆原PO怒火，心裡想著「你才有病，我愛吃不行嗎？」

文章一出也引來網友熱烈討論，紛紛表示這是家庭教育的問題，「沒家教的孩子，問題還是來自於家裡大人」、「有病的應該是那家長，到底是怎麼教育孩子的」、「會說『有病嗎？』這個名詞想必言教有問題」、「不懂品嘗，家長也要當下導正他的言語思想才對」。

也有不少網友出面緩頰，「童言無忌，有時是家長沒有買給小朋友吃，放寬心吧」、「應該是小孩覺得他不喜歡吃的東西，看到其他人吃才說噁心吧」、「我會回他，小孩子從小挑食不好哦」、「這些菜很營養，我超喜歡吃的」。

菜色 便當 爆怨公社

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