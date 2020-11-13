台灣有錢人住哪裡？ 網曝：絕不只北市信義、大安區

現今人們生活品質逐步高升，坐擁豪宅享受成為很多人的夢想，台灣雖占地狹小，但各行政區各自擁有獨特優點。有一名外國網友好奇發問，究竟台灣的有錢人都住在哪裡？文章發布後引起網友熱議。

根據《The China Post》報導指出，有一名外國網友在美國論壇《Reddit》發問，有次觀看影集《瘋狂亞州富豪》時，劇中的劇情令原PO不禁好奇，台灣的有錢人是否像影集中演繹的相同，他們的生活是否像電影劇情一樣，更令他疑惑的是，「台灣有錢人大多分布在哪裡？台灣有沒有類似電影場景的豪宅？」

文章發布後有網友表示，「許多有錢人及企業家大多會選擇（台北市）大直、大安等地區，而信義區正值繁盛，也是蓄勢待發」、「真正有錢的是買下整棟套房，而不只是高級公寓」、「陽明山也有許多豪宅」、「大安區、信義區」、「中山區、大安區」、「有錢人只住台北，也許還有台中和高雄」、「台北或新竹」。

但也有網友分析，「北部因社區林立，有錢人大多會選擇戒備較森嚴的新式社區大廈，南部則是以獨立宅邸為主，因房價相對較低而能有更寬敞的居住環境」、「陽明山也有許多豪宅，但為求工作方便，有錢人不會住」，而原PO對於「新竹」這個答案感到非常意外，因為他一直以為新竹僅是工業區，CP值相對而言沒有那麼吸引人。