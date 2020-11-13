用餐被要求「換坐角落」氣炸留1星 網見原因更怒：奧客沒下限

現今有不少顧客會將用餐體驗分享在Google評論區，將用餐的不滿情緒化做「1星評價」，但日前有一位顧客偏偏帶著寵物進入「非寵物餐廳」用餐，被店家要求「換坐角落位置」後，認為自己被歧視而上網留下1星負評，讓許多網友看了相當傻眼，怒批「奧客永遠沒下限」。

一名網友在臉書「爆怨2公社」發文，他看到有客人留下1星負評，並寫道「用餐當天推寵物車入店，點餐後卻被要求換到角落位置，寵物推車面壁靠邊，服務生還表示『老闆說這裡是義大利餐廳，不能帶狗！而且有客人表示會怕...這次讓你們用餐，以後不能～』」。

該客人接著提到，自己深知毛孩進入公共場所的確需要依照各店規定，但礙於席間有長輩，也表示歉意並客氣配合，「但仍感到不舒服與歧視」，毛孩既安靜又不露頭尾，對比他桌不斷尖叫又追逐的幼孩，其實不懂所謂「義大利餐廳」究竟不能帶什麼？沒有寵物友善，社區型用餐環境，我們尊重規定，但不推也不二訪！

原PO在底下回覆該客人，這並不是歧視，為顧慮其他客人有的會怕狗，有的認為寵物毛亂飛會影響餐飲衛生，開業一年多來都沒接受帶寵物入內用餐，「由於您訂位及進餐廳時都未告知，服務人員以為是嬰兒推車，是用餐時推車內的寵物發出叫聲我們才發現，並向您告知規定」，原PO也再次聲眀，「如果訂位或入店時有告知帶寵物，我們也會即時向您說明拒絕寵物入內的規定」。

許多網友看完這段故事後，紛紛有感「明明理虧硬是說成委屈」、「奧客永遠不會覺得自己是奧客」、「奇文共賞」、「他都知道非寵物餐廳了，他在扯什麼？」、「刷新我的三觀～」、「奧客沒下限，你懂得...」。