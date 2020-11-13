等不到交代！愛女不堪婆家霸凌輕生 悲父苦等3月發聲尋真相

今年8月，北市一名36歲張姓女子疑似受不了婆婆長期以來的言語霸凌、恐嚇對待，以「我的婆婆殺了我」為題在網路公開控訴被婆家霸凌的心情，最終選擇輕生走上絕路。然而，案發後婆家不但未通知張女娘家，甚至不准娘家人碰她的遺體與遺物，事隔3個月，張女家屬仍未獲合理交代，張父只能抱著悲痛心情主動發聲尋求真相。

根據《鏡週刊》報導，事隔3個月後，張女之死始終未得真相，張父於是決定站出來替愛女討公道，也盼望能協助社會團體推動國內如姻親專法等法律規範，阻止類似悲劇重演。

張父悲痛訴說得知愛女離世的過程，「你能想像悲劇發生當下，我們竟然是從女兒的臉書得知死訊的」。當天上午8點，張父的二姊突來電告知，「你大女兒可能已經出事了」，原本還一頭霧水的張父直到看見女兒臉書上對她婆婆控訴的文章，才驚覺「這簡直是遺書」，張父聯繫不上愛女與女婿，最後才打通親家家裡電話後才得知「人已經走了」。

張父得知愛女離世消息後，連忙趕往親家位於北市的住處，親家冷淡告知「她昨晚在這個樓梯間上吊自殺」，甚至「連遺體都已經送往殯儀館了」，張父趕赴靈堂後才真的確認女兒已經走了。

張父質問同在靈堂的女婿，「我女兒死了，難道你都不用跟我道歉嗎？」豈料女婿竟回「如果爸爸你叫我跟你道歉我可以做」，但當下並沒有任何道歉表示，張父回想起女婿當初迎娶愛女時曾承諾會保護她一輩子，如今竟發生這種難以承受的憾事，令他完全無法接受。

今年8月，張女在個人臉書公開留下「遺書」，長文控訴長期以來被婆婆欺凌的心情。圖擷自 不禮貌鄉民團

張女死後，張女婆家不但未通知張女家屬，甚至不准張女家屬碰她的遺體與遺物，令張女家屬相當悲憤。圖擷自家屬臉書。

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