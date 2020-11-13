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日本人為何習慣跪著擦地卻不用拖把？ 內行人曝真相

聯合新聞網 / 綜合報導
日本習慣跪在地板上清潔擦拭，這對台灣人來說是很不一樣的文化差異，就有網友對此感到好奇。 圖／ingimage
日本習慣跪在地板上清潔擦拭，這對台灣人來說是很不一樣的文化差異，就有網友對此感到好奇。 圖／ingimage

看過日劇的人都知道，日本的家庭主婦都習慣拿條抹布，然後跪在地上擦，這與台灣人常用拖把拖地的習性大不相同，對於這樣的文化差異，就有網友發文笑說「日本人是不是窮到連拖把都買不起？

原PO在PTT寫道每次看到一些日本家庭劇時，只要有打掃的橋段，劇中的人物都幾乎都是拿抹布跪著擦地板，這讓他不解地說「日本人不是自詡亞洲最先進國嗎？怎麼一般人的家庭連根拖把都買不起啊？」

貼文引起許多人的熱議，「木質地板吧」、「文化就不一樣啊，是沒看過一休和尚怎麼擦地的嗎？」、「有吸塵器可以用好嗎？什麼時代還在用抹布」、「拖把超爛，最好是用吸塵器吸完再用擦的」、「拖把很難清洗，其實非常的髒」。

當中有多數人都認為跪著擦比較用拖把來得乾淨，「用抹布擦才乾淨」、「其實是這樣子才擦得乾淨，你可以自己試著比較看看」、「拖把越拖越髒」、「抹布跪擦真的乾淨很多，習慣赤腳，有點砂礫雜物踩起來很明顯」、「你去日本住過才知道，用拖把地板都會卡縫，手擦才乾淨」。

事實上打掃對於日本人來講是教育中很重要的一環，學校讓孩子從小就從擦地板的過程中培養品格教養，也可以鍛鍊手指肌肉，在家裡也可以幫忙爸媽分擔工作，緩解家長辛勞，並增進親子感情。除此之外，擦地板也是一種修行，在武道館、修道館修行上課，都會透過擦地板來淨化身心，同時也是對場所的尊敬，對技藝的尊重。

日本 PTT

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