台鐵為什麼常容易誤點？ 網友歸納3點關鍵原因

相信許多人一提到台鐵，第一個印象就是「誤點」，心裡多少會有些疑問想知道為何台鐵常常誤點？有一名網友發文寫道同樣都是交通工具，為什麼台鐵很常誤點，高鐵、捷運就不會？問題一出引起熱烈的討論，鄉民們也歸納出「司機開車速度」、「台鐵車種複雜」、「乘客上下車時間」三點可能的因素來解釋。

原PO在PTT提到自己發文詢問台鐵為什麼會誤點，就有人回答說9成都是乘客問題，這讓他忍不住反問「高鐵怎麼就不太會誤點？捷運怎麼就不太會誤點？」他說這三者都是在載客，怎麼高鐵和捷運就不見誤點情形，「還是台鐵工作者的能力比較差，不如高鐵或捷運，所以常常達不到答應乘客的事情？」

就有網友提到自己看法表示，每個司機開車的速度不同，有人加速比較慢，也有人在到站前提早減速滑行，因此導致每一站之間的運轉時間無形之中就被拉長，誤點時間就以0.5分到1分之間慢慢增加下去，因此司機的因素不小。

另外還有人提到台鐵車種複雜，導致月台設施、車站股道等條件影響到待避的「路塞」問題，「台鐵排點、車站股道配置關係到待避交會、路塞的晚分，容易連鎖影響到其他準點的車」、「高鐵每個站都能待避，捷運沒有待避問題。台鐵有的站沒辦法待避，所以早早就抓待避，或太晚抓待避擋到快車」、「台鐵還有一個問題，因為車子種類很多，各站月台設施配置也不統一，有時候原本規劃好的無障礙車廂，到站後才發現被月台設施擋住無法上下，還要再請司機前後移動位置讓路給輪椅，這樣搞下來也耽誤不少時間」。

而車長通常都會通融讓趕車的乘客都上車了才關門，這也是導致誤點的原因之一，「其實主要還是台鐵沒重視這個問題，例如高鐵捷運時間到就關門，那麼旅客自然就會盡快上下車，也比較不會趕在最後才要上車，但很多人都會賭台鐵一定誤點或是鈴響了還是會放人上車，這微小的差距就是誤點的可能情況了」、「台灣有人情味啊」、「你沒看過車都誤點了，旅客還趕不上車，結果還是重開一次門」、「捷運高鐵不用等旅客上下車，時間到嗶嗶就開走了啊」。