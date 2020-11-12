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噁！好市多櫛瓜冰一晚驚見滿滿蛆 前瓜農吐真相嘆：沒辦法
嚇死！一名女子到美式賣場好市多（Costco）購買櫛瓜，不料回到家冰一晚，隔天出現滿滿蛆。不過有前瓜農表示，果蠅入侵在裡面，農夫跟商場都不是故意的；也有留言說，下次買可以先捏捏看瓜身，夠硬實才買，發軟的就比較危險。
一名女子今（12）日在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，表示昨天到好市多買櫛瓜，原本看外觀都沒事，不料放冰箱冰一個晚上，隔天拿出來長了一大堆蛆。
貼文一出，網友也紛紛回應，「好噁心」、「太驚悚了」、「原來不是只有我，我上次買也這樣」、「這是不是表示，至少沒有農藥殘留？」、「好可怕，買過很多次了冰一星期也沒遇過這情形」、「高蛋白」。
也有內行網友表示，「這是運送過程中可能沒有包好被果實蠅入侵，台灣現在很多農作物被這種果蠅侵害」、「前瓜農路過，這個不是農夫故意的，也不是Costco故意的，果實蠅就叮（產卵）裡面沒辦法，拿去退吧」、「櫛瓜捏捏看瓜身，硬實才買，發軟的就有危險，被蛀了的瓜就算沒爛，檢查瓜體有沒有小孔，有的話裡面可能有蟲，爬出來應該是下面有被蛀爛了的」。
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