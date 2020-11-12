女孩向他招手後說「異物卡車底」 男桃花夢碎直呼：糗爆了

貨車執行作業時，因行駛時間、距離長且車身較重，轉彎或切換車道時偶有不易發覺的「意外之喜」，就有位網友送貨時突遇女孩猛招手，對方支支吾吾讓男子以為飛來豔福時，真相卻令他尷尬又傻眼，引起網友熱議。

一名網友在臉書社團《爆廢1公社》上發文表示，原PO開貨車送貨停靠紅燈時，突然有一名長相清秀的女孩對著原PO狂指車底下，臉上帶著尷尬又不失禮貌的微笑，原PO驚喜的以為桃花終於來臨，女孩卻道「你的車下載著一隻三角錐」，短短一句話讓他瞬間夢碎，原PO起初以為女孩傻了，不料走到車前一看差點沒暈倒，車底下真的卡了一隻三角錐，原PO連忙硬拖出來扛上車離開，有趣行徑發布後引起網友熱烈回應。

有網友詼諧表示，「原來這就是永康傳說中的三角錐貨車，都市靈異傳說果然是真的」、「原來被你載走了，害我找好久」、「哈哈哈哈哈你去哪給人家A了三角錐」、「免費獲得貨車必備三角錐」、「店家表示：時機歹歹，連三角錐都有人幹走」、「你不是第一個，也不是最後一個，常看到有人卡著三角錐在路上跑」。

也有網友認為，「重點是：有沒有加到清秀女孩的Line？」，甚至模仿三角錐演譯內心話，「三角錐：當時就挺突然的」、「三角錐：我是誰？我在哪裡？」、「三角錐：乾，我的卡稱（屁股）啊」。