這兩筆花費讓他「凍未條」 騎兩年Gogoro想換回油車

Gogoro近幾年快速竄起，標榜減碳環保深受許多人的愛好，也掀起一陣換車潮，不過有一名騎士騎了兩年的Gogoro後卻覺得費用沒有比油車省，讓他興起想換回油車的念頭，但因為猶豫不決，只好在PTT發文想請鄉民們「講個理由讓我不要換掉Gogoro」。

原PO表示自己的車是Gogoro S2，已經騎了兩年多，最愛騎乘時將油門催到底，而且電動車讓他感到最爽的就是油車無法比擬的加速和科技感。只不過雖然性能很優異，但費用卻讓他吃不消，現在用的資費是月租499加上性能提升方案249，因此每個月實付大約在900元到1300元之間。

原PO說每月900元到1300元，換算他之前的油車的油錢，可以騎差不多兩個月，「這樣算下來還真的沒有比較省」。

他精打細算地說雖然騎電動車不用加油，但是有月租費；不用換機油但是要換鏈條，而且一次換就是2、3千元，偏高的費用再加上近期一些油車讓他覺得很好看，便起了想換車的念頭。不過換車也是要一筆錢，原PO很猶豫不知道要不要換，只好求助鄉民「有沒有什麼理由可以告訴我不要換回油車的？」

貼文一出引起許多網友的討論，「真正在污染環境的車也是大排氣量的四輪跟舊車，現在150機車是能多污染？」、「現在的七期油機車幾乎是零污染了」、「電動車的電來源也是汙染環境」、「妳是買車還是租車？月租不覺得怪怪的嗎？」、「騎2年就換？真的當手機換啊」。

也有人認為騎Gogoro花費真的比油車貴，「騎Gogoro不是騎省錢，是騎爽的。妳是不是搞錯什麼了？」、「買電動車本來就沒有要省的意思吧？」、「尊爵不凡，身份的象徵」、「想炫富當假環保人士就選電動，想低調省錢就選油車」、「環保不是免費，而是需要更高的支出成本，綠電本來就比較貴」。