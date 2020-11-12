刁難新鮮人買珍奶沒用「透明杯」 前輩怒飆超扯理由網全看傻

社會新鮮人經常遇到許多既棘手又不知該如何解決的事情，但有一名女網友就分享過去擔任工讀生時，幫女前輩買珍珠奶茶，卻因為沒點到「透明杯」而向對方道歉，豈料對方竟暴怒狂吼「杯子不是透明的，我怎麼看到珍珠？」令人相當傻眼。

女網友在臉書「爆怨2公社」發文指出，過去在某房屋銷售中心打工，某天幫女前輩買珍珠奶茶，但不小心點錯飲料，讓人意外的是錯在「杯子不是透明的」，女前輩卻對此非常生氣，3次大罵「杯子不是透明的，我要怎麼看我喝的珍珠到哪裡了？」

原PO抱怨，長這麼大是第一次因為這種理由被吼，當初都快哭出來了，「現在敢這樣嗆我，我就直接倒在你頭上！」

貼文曝光後，不少網友留言回應「遇到瘋子」、「她是跳針了嗎？真的處處是人才欸」、「洗勒工啥毀？」、「歹年冬搞蕭郎」、「倒出來喝不就解決了...」、「這年頭卡到陰不分月份啊！」、「珍珠不會用吸管去感覺喔」。