宜縣警局「杜絕吃案」創Line報案群組 網酸爆：已讀不回就申誡？

台南長榮女大生遭擄殺後，引發社會關注學生人身安全。近日宜蘭縣警察局創立24小時外僑線上報案平台，只要外國人遇到狀況，就可以加入Line群組連繫警方。不過有網友在臉書發文表示，此舉根本是警方「刷存在感」，難道創一個群組就能避免吃案了嗎？

宜蘭縣警察局近日在通訊軟體Line上首創24小時外僑線上報案受理平台，只要外國民眾遇到狀況，需要警方協助時，可以點選Line網址加入「YILAN Police Foreign Foreigners security group」群組，就能即時連繫警方。

縣警察局外事科也表示，外國民眾也可以撥打110專線，在受理案件的過程中，會同步讓外事科、勤指中心和報案人進行三方通話，以確保外僑案件能百分百被受理，避免被吃案的情形發生。

此消息曝光後，引發網友熱議。有網友在臉書粉專「靠北警察」發文表示，「原來創一個免費的群組就能夠杜絕吃案？還可以發一波新聞，刷一下存在感，其他縣市怎麼都沒想到？承辦人趕快來抄」。

該名網友認為宜蘭縣警察局在網路上已經監看一堆臉書社團了，包含「宜蘭知識+」、「我是宜蘭人」、「宜蘭爆料公社」，在這些社團內發文都「比打110還有用」，結果如今還多了一個Line報案群組，豈不是增添基層員警的負擔？

貼文發布後，引發許多網友留言嘲諷，「已讀不回，申誡一次」、「一波波的創新作為，造成行政警察出走潮」、「已讀不回或晚點回就是吃案囉～」、「要杜絕吃案，應該員警每開出一張報案三聯單，給記功一次」、「感覺上層核心問題不解決，又搞出一堆累死基層的問題」。