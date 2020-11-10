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上演電影情節？騎車見警察路邊飛奔 他超熱心載警狂追違規車

聯合新聞網 / 綜合報導
網友騎車時發現警察在路邊狂奔。圖／取自臉書
網友騎車時發現警察在路邊狂奔。圖／取自臉書

警民合作最佳典範！有網友9日租車騎車上路時，發現一名警察一直在路上狂奔，詢問後才知道警察正以徒步追逐違規汽車，該網友請警察上車，由他騎車載警察追車，然而最後仍是跟丟違規車輛，不過網友仍熱心地將警察載回原地，讓他開心地自誇是「良好市民」。其他網友也大讚「你人真好」。

近日有網友在臉書社團爆料公社二社」發文，他9日開完會正要騎車回店裡，騎了5分鐘發現一名警察在路邊奔跑，心想難道是在運動跑步嗎？向他詢問後，才知道是因為有一輛違規汽車，警察正在追車。

該網友表示，當時距離不遠，又恰好碰上紅燈，因此主動提出要載警察追車的建議，接著兩人追車約10分後依然沒有追到，警察便說「違規車可能彎走了，那你放我在這裡下車」，但由於當時地點離原地蠻遠，該網友便熱心表示願意載警察回去原地。此事讓他開心地表示，「雖然沒有追到車子，但是我幫助了警察，我是良好市民」。

其他網友則留言「優良市民棒棒」、「怎麼那麼優秀」、「給你一個讚」、「警察也太盡責了吧！你人真好」、「認真的好警察，見義勇為的好市民」，還有人開玩笑說「如果是你載會順便開你危險駕駛」、「警察沒帶安全帽先罰800」。

爆料公社 警察

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