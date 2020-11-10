他靠路肩騎車被檢舉罰6百 機車族怒：難道要用飛的？

機車靠邊騎也違法！高雄旗楠路上機車被汽車駕駛檢舉「任意駛出邊線」，機車騎士痛罵，機車騎在車道上被四輪嫌礙眼，騎在路肩又被四輪檢舉開罰，政府也宣導機車要遠離大車，機車族自動靠邊騎又要檢舉，令人難為。其他網友也痛罵「難道要機車族用飛的嗎？」

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他因為騎車騎在路肩而被檢舉開罰600元，他表示，「我知道騎路肩不對，現在機車都會自動騎到路肩，不然要跟你卡車道嗎？」加上政府不斷宣導機車要遠離大車，結果機車族靠邊騎，又要被檢舉罰錢，真的令人無所適從。

其他網友也留言贊同「騎車道說爭道危險！為啥危險？還不是後方四輪逼車；宣導機車靠右騎，搞到民眾只會騎路肩，然後再來見獵心喜檢舉一波！」、「10公分與15公分的差異，不合事宜的道路規劃，政府沒作為，檢舉人拿來當成報復的工具，上下一起爛」。

另外有許多人不知道機車不可靠路肩騎乘，留言「騎那邊不可以喔？我從來都不知道，那是要機車騎士跟大車擠嗎？」、「我都這樣騎欸！不然跟車子在那擠超恐怖的」、「騎內又要被汽車狂按喇叭，還有可能被撞⋯都閃到邊疆去了還要被檢舉，那請問摩托車到底要騎哪？」。

有人說「以往看到開單..我們都會說：不要違規就好！但是看到這張紅單....我實在覺得機車好可憐。騎裡面一點，汽車罵為什麼不騎旁邊？都騎外面了，還要被汽車檢舉開罰？讓人忍不住想問：機車該騎那邊？難道用飛的？」、「不然是要機車騎在白線上嗎？ 直線7秒的概念？」

根據《道路交通管理處罰條例》規定，馬路上的白色實線為路面邊線，汽機車不可任意駛出，除非是要準備停車或臨時停車，否則均屬於違規。仁武分局交通組解釋，此狀況一般而言不會特別開罰，但由於該案是被民眾檢舉，只能依法處理。