逛市場驚見暗戀經理在賣菜！他嫌落魄 網酸：攤販能買五棟房

風水輪流轉？有網友日前去菜市場買菜時，發現攤販竟是過去職場上的漂亮主管，他傻眼表示「堂堂經理怎麼淪落為賣菜阿姨了？」然而其他網友卻表示，「你做一輩子職員，倒不如去賣菜，認識做生意賣菜買五棟房子而已」，有人狠酸「少瞧不起人，很多攤販收入都很可觀」。

有網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，9日到菜市場買菜時，逛到一半發現某攤客人特別多，認真一看發現攤販竟是當年暗戀的主管，他心中質疑「她不是公司經理嗎？怎麼跑來菜市場擺攤？」但他表示「不過也不能上前搭話，畢竟之前對他老公不禮貌過，也曾經壁咚過她」。

該網友表示，「你個堂堂經理，怎麼淪為賣菜阿姨了？才過五年而已，還真的是風水輪流轉，堂堂經理過了幾年也隕落了」，他甚至自爆「我一直覺得自己看錯，但是那個漂亮的熟齡臉蛋，忘也忘不了」。

其他網友則表示「傻傻的，一定比上班好賺」、「賣菜很賺錢耶！我認識一個夜市擺攤賣小吃的，她就有5台汽車了！」、「菜市場賣菜比很多科學園區賺的還多」、「我老公的同學也是賣菜的，一天只工作4小時，一個月有四萬，還是家族在賣菜的，一年一次家族出國都跑歐美澳玩14天以上」。

還有人說「這種評文，發文者是在職業歧視嗎？」、「如果給你一個魔人稱號，我覺得一定是裝熟魔人」、「人家搞不好金山銀山勒！」、「可以不要歧視嗎？菜市場賣菜賣什麼的都超級有錢」、「我知道早市的一個賣菜的攤販，已經買兩棟透天房子，外加市場兩攤都出租給其他人，所以不要小看賣菜的利潤⋯⋯還不用繳稅金」。