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OL在台北車站攔計程車搭到「行走的家當」 爆滿奇景引熱議

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在台北車站搭到了一輛堆滿雜物的計程車。圖擷自爆料公社二社
網友在台北車站搭到了一輛堆滿雜物的計程車。圖擷自爆料公社二社

有的人搭計程車怕搭到充滿菸味的車，或是發現司機嚼檳榔也拒搭，甚至有的人還會習慣看車子的外表選擇要不要搭，太舊的車子直接略過，就是想要搭外觀和內裝看起來新一點的。

而一名上班族女網友近日搭計程車就遇到了讓她相當傻眼的場景。她在臉書社團爆料公社二社po文表示，她與同事在台北車站搭計程車，但怎知這輛車前面的副駕駛座完全堆滿東西，後座也塞了一堆雜物，整輛車不只有鍋碗瓢盆，還有舊式音樂卡帶、個人衣物、滑板…等東西。

此貼文一出，吸引超過破萬人按讚，近二千則留言，許多網友看了有感，確實不少人有過類似的相同經驗。有人說「我遇過上車有香爐，還點著香呢」、還有人笑說「這是垃圾車吧？」、「在做資源回收嗎？」、「好噁，感覺會有小強忽然竄出來」、「露營車也是像這樣堆很多炊具或用品」，更有人懷疑司機是否沒地方住或是被老婆趕出家門。

但也有人對司機表示同情「以車為家的概念」、「辛苦人」、「討生活不容易」、「如果沒有態度不好，體諒一下他也許有不得已的苦衷。」不過也有人對這名OL的po文舉動表示不滿，在下面留言批評，「妳當下沒看到嗎？妳可以選擇不坐，既然上了車又po網來公審人家。」

此外，對於計程車的車內環境，更有其他網友覺得這名司機「可憐是可憐，但座車環境讓人很不舒服，而且他是服務業，這樣有種不尊重客人跟自己的專業感覺！」還有人直言「花比較多的錢，這你坐得下去？」、「市場機制，這車會被自然淘汰。」

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