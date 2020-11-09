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買蛋糕幫友慶生竟被講「沒送禮物」 網嗆：下次送罐頭塔
許多人會在朋友生日的時候買蛋糕慶祝，但日前便有一位網友發文抱怨，表示買蛋糕去慶祝朋友的生日，結束後僅詢問要不要把蛋糕上的裝飾字樣留著，卻遭壽星嗆「好啊！反正你都沒送我生日禮物，那就把它當作禮物吧」，讓原PO氣炸。
原PO在「爆怨2公社」上發文分享，「你們會有這樣的朋友嗎？沒送生日禮物就有話給我聽」，他說明，前幾天是友人生日，於是幾位好朋友就帶著蛋糕去她樓下慶生。但當慶生時，壽星還一直拿自己從別人手中收到的生日禮物出來炫耀，直到慶生會結束後，原PO便詢問壽星要不要把蛋糕上的「Happy Birthday」牌子拿回去做紀念，卻遭壽星嗆「好啊！反正你都沒送我生日禮物，那就把它當作禮物吧」。
此舉讓原PO氣到發文抱怨「都23歲了，大家都來為你慶生了，有沒有生日禮物有那麼重要嗎？以後誰還想為你慶生？」對此，許多網友紛紛表示，「下次連蛋糕都省了，什麼鬼」、「明年送花圈花牌給他慶生」、「有心最重要，這種朋友不要交也罷」、「下次送壽桃或者罐頭塔」。
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