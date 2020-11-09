屢遭警察朋友講「你低薪買不起」 網教回嗆：有錢也要有命花

對許多人來說，薪水是個較敏感的話題，日前一名網友表示，他的朋友大學休學後轉考警專，現在的收入還不錯就常常嗆身邊人的薪水「買不起」，讓他無奈表示「真的有點煩」，並想藉此詢問網友意見「請問各位我該如何回應？」

原PO在論壇「mobile01」發文解釋，自己是大學剛畢業的社會新鮮人，平時在工廠輪班，月薪4萬。他的另一名好友則是大學讀到一半休學去考警專，畢業後一個月6-7萬。對此原PO補充表示「我必須說實話，確實了不起，我也替他高興，只是有時候真的滿無奈的。」

該名朋友時常說自己是高中班上賺最多，還說警察就是錢多沒地方花，聊天中看到路邊比較帥的車子跟他講，也會被調侃說買不起，偶爾一群人一起出去時，還會以原PO在工廠工作的事開玩笑。

原PO認為，儘管自己知道是開玩笑，但有時候還是會感到不舒服。此貼文一出，便立刻引起網友熱議，紛紛留言「有錢也要有命花，勸他安全第一囉」、「努力賺比他多啊」、「笑著看待就好，人比人比不完的～」、「你同學也沒賺多少錢，他的工作就那份薪水」。